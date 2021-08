Instituto 20 de Maio realiza cerimônia de entrega dos certificados do curso de ‘Segurança, Instalações e Serviços em Eletricidade’

Na manhã desta segunda-feira, 16, o Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM) realizou cerimônia de entrega dos certificados aos servidores que participaram do curso de ‘NR-10 Segurança, Instalações e Serviços em Eletricidade’, finalizado na última sexta, 13. Foram concedidos 55 certificados a técnicos, motoristas, ajudantes, chefes de divisão e superintendentes de iluminação pública de Palmas, entre outros. A solenidade aconteceu no auditório do instituto, acompanhado de um coffee break seguindo todas as medidas de prevenção à Covid-19.

Para o eletricista e agente de manutenção Célio Castro o curso foi de grande importância para relembrar as boas práticas no trabalho. “Eu trabalho com a parte elétrica, e esse curso para a reciclagem da NR-10 relembra muitas normas técnicas, medidas de segurança, porque no dia a dia a gente vai se acomodando e isso vai fazer falta um dia, podendo ocasionar acidente”.

Segundo o motorista Edilson Mascarenhas, que é servidor municipal há 21 anos, a reciclagem do conhecimento é necessária. “Com o curso podemos recordar e colocar em prática, pois antes prevenir do que remediar”, finaliza.

Curso

O curso trata da Norma que estabelece medidas de segurança em instalações e serviços em eletricidade e abordou o seguinte conteúdo programático: Introdução à segurança com eletricidade; Riscos em instalações e serviços com eletricidade; Técnicas de análise de risco; Medidas de controle do risco elétrico; Normas técnicas brasileiras – NBR DA ABNT: NBR 5410, NBR 14039; Regulação do MTE; Equipamentos de proteção coletiva; Equipamento de proteção individual; Rotinas de trabalhos – Procedimentos; Documentação de instalações elétricas; Riscos Adicionais; Proteção e combate a incêndios; Acidentes de origem elétrica e Primeiros-socorros.