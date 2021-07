Inscrições para seleção do Programa Cartão do Estudante seguem até 30 de julho

Foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira, 15, o edital que retoma as inscrições para o processo de seleção do Cartão do Estudante 2021. Alunos têm até o próximo dia 30 para se inscrever no programa que beneficiará 890 estudantes da Capital. Para se inscrever, os interessados devem acessar o edital disponível neste site e verificar se preenche os requisitos e confirmar a inscrição enviando os documentos para o e-mail cartaodoestudante2021@ gmail.com.

Para participar da seleção o estudante precisa estar regularmente matriculado e cursando ensino superior, ou curso de nível técnico integrado à rede federal de ensino, ter renda familiar mensal de no máximo quatro salários mínimos, necessitar do transporte público para frequentar as aulas presenciais, comprovar residência em Palmas e ter sido aprovado previamente em análise que será realizada pela comissão instituída pela Fundação da Infância e Juventude de Palmas (FJPI), que envolve análise de documentos necessários e questionário socioeconômico.

A FIJP esclarece que os alunos que já fizeram a inscrição do Cartão do Estudante 2021 precisam enviar o comprovante de matrícula referente ao segundo semestre de 2021, e que o processo seletivo havia sido suspenso em cumprimento ao Decreto Nº 1998/21, que vetou o retorno das atividades presenciais em instituições de ensino superior e escolas de formação profissional.

Benefícios

O presidente da FIJP, João Pedro Claret, esclarece que o Cartão do Estudante vai beneficiar 890 alunos com vales-transportes e que os valores conforme as condições especificadas em edital variam de R$ 33,75 a R$ 67,50, distribuídos mediante a quantidade de aulas semanais comprovadas pelos alunos.

Documentos

Para confirmar a inscrição o estudante deverá anexar todos os documentos em formato PDF, até o dia 30 de julho de 2021. Os documentos necessários são comprovante de inscrição, que consta no edital, cópia do RG e CPF, cópia do comprovante de matrícula, comprovante de retorno às aulas presenciais, além do comprovante de renda familiar.

Cronograma

Retomada e prazo final das inscrições de 16 a 30/07/2021, via site http://cartaoestudante. palmas.to.gov.br/;

Fim do prazo de entrega dos documentos 30/07/2021, via e-mail: cartaodoestudante2021@ gmail.com;

Resultado da pré-seleção 06/08/2021 http://www.palmas. to.gov.br/secretaria/fundacao- da-juventude/ e http:// diariooficial.palmas.to.gov. br/

Prazo para interposição de recurso 09 a 11/08/2021, Via e-mail: cartaodoestudante2021@ gmail.com;

Resposta aos recursos 13/08/2021 http://www.palmas. to.gov.br/secretaria/fundacao- da-juventude/ e http:// diariooficial.palmas.to.gov. br/;

Resultado final da Seleção 13/08/2021 http://www.palmas. to.gov.br/secretaria/fundacao- da-juventude/ e http://diariooficial.palmas. to.gov.br/;

Assinatura do Termo de Adesão e Compromisso 16/08/2021, na Fundação Municipal da Juventude de Palmas, situada na 506 Sul, Av. NS-04, Parque Cesamar – CEP: 77.021-692;

Início das recargas de 23 a 27/08/2021, na Fundação Municipal da Juventude de Palmas, situada na 506 Sul, Av. NS-04, Parque Cesamar – CEP: 77.021-692.