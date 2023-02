Inscrições para os cursos de iniciação às artes da FCP terminam nesta quinta, 16

Para quem desejar, ainda há tempo de se inscrever para os cursos de iniciação às artes da Fundação Cultural de Palmas (FCP). São 72 vagas em cursos nas áreas de artes cênicas, visuais, música e dança, distribuídas no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e no Espaço +Cultura Atriz e Educadora Marcélia Belém, na Arse 131 (1304 S). As inscrições devem ser realizadas pessoalmente no local de oferta dos cursos até o dia 16 de fevereiro, no horário das 8 às 12 horas, e das 14 às 18 horas.

No momento da inscrição, os interessados devem ter em mãos os seguintes documentos: uma cópia do RG e CPF ou certidão de nascimento, uma cópia do comprovante de endereço e 1 foto 3×4.

Confira as Vagas Disponíveis

Local: Espaço Mais Cultura Atriz e Educadora Marcélia Belém – ARSE 131 (1304 S), APM 25, 25 e 27, Rua 08 Telefone: 3212-7315

Cursos Dias das Aulas Horário Faixa-etária Vagas Ateliê Infantil Segunda-feira 8h às 9h 14h às 15h 8 a 12 anos 03 Artesanato Segunda-feira e Terça-feira 10h às 11h30 16h às 18h A partir dos 16 anos 06 Desenho Módulo 1 (iniciantes) Terça-feira e Quinta-feira 10h às 12h 14h às 16h Idade Mínima 16 anos 01 Serigrafia / Design Terça-feira, Quarta-feira e Quinta-feira 16h às 18h Idade Mínima 16 anos 03 Teatro Quarta-feira 9h às 11h 14 às16h 8 a 14 anos 29 Total Geral 42

Local: Espaço Cultural José Gomes Sobrinho – Telefone: 3212-7305

Cursos Dias das Aulas Horário Faixa-etária Vagas Danças Urbanas Segunda-feira e Quinta-feira 8h às 10h 8 a 12 anos 06 10h às 12h A partir dos 13 anos 04 Artesanato Quinta-feira 16h às 18h A partir dos 16 anos 09 Canto Lírico Terça-feira, Quarta-feira Manhã e Tarde A partir dos 18 anos 06 Desenho Quarta-feira e Sexta-feira 19h às 21h A partir dos 18 anos 04 Canto Popular Quinta-feira 9h às 10h A partir dos 15 anos 01 Total Geral 30

Texto: Redação FCP

Edição: Secom

Texto: Samara Martins / Ascom FCP