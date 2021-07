Inscrições para os cursos de ‘Informática – LibreOffice Básico’ e ‘Licitações e Contratos Administrativos’ terminam nesta semana

As inscrições para os cursos de ‘Informática – LibreOffice Básico’ presencial e ‘Licitações e Contratos Administrativos’ on-line, oferecidos pelo Instituto 20 de maio aos servidores municipais de Palmas, terminam respectivamente nos dias 20 e 21 de julho. Os dois cursos chegam a somar 80 horas de certificação e têm finalidade de qualificação e atualização do funcionalismo da Prefeitura de Palmas.

Para curso de ‘Informática – LibreOffice Básico’ estão sendo ofertadas 20 vagas, as aulas ocorrerão entre os dias 2 a 13 de agosto, das 8 às 12 horas, e os interessados podem ser inscrever Aqui

Já o curso de ‘Licitações e Contratos Administrativos’ tem 50 vagas em turma única, por meio do Sistema de Ensino a Distância (EAD), disponível no ambiente virtual no período de 02 a 27 de agosto. As inscrições podem ser feitas no link

Para mais informações ou dúvidas (63) 3212-7159 | egp@palmas.to.gov.br.