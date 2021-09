Inscrições para oficinas da Estação Juventude 2.0 terminam nesta terça-feira, 21

Os interessados em participar das oficinas da Estação Juventude 2.0 têm até terça-feira, 21, para se inscreverem pelo e-mail estacaojuventude@gmail.com. O programa oferece 14 oficinas em diferentes áreas de atuação e visa à profissionalização de mais de 1.300 jovens de baixa renda da Capital.

Podem participar jovens de 15 a 29 anos de idade, e para se inscrever os candidatos devem preencher o formulário que consta no edital publicado no Diário Oficial do Município (DOM), de 14 de setembro de 2021, anexar cópias do RG, CPF, comprovante de residência e de renda e enviar via e-mail estacaojuventudejfp@gmail.com

As oficinas do Programa Estação Juventude 2.0 e o material pedagógico serão oferecidos gratuitamente a partir do próximo dia 29. As aulas, que serão realizadas na modalidade presencial, começam no dia 30 de setembro e têm previsão de encerramento para o dia 31 de dezembro de 2021.

Oficinas

Eco agente

Marketing pessoal

Grafite

Panificação

Produção de eventos

Empreendedor administração

Instrução a música

Empreendedor contábeis

Dança

Teatro

Empreendedor marketing

Formação de jovens líderes

Mídias sociais

Jovens captadores

Cronograma

Período de inscrição 14/09/2021 a 21/09/2021

Resultado Parcial da seleção 22/09/2021

Prazo para Interposição de Recursos 23/09 a 27/09/2021

Respostas aos Recursos 28/09/2021

Resultado Final da Seleção 28/09/2021

Homologação do Resultado Final 28/09/2021

Matrícula e Aula Inaugural 29/09/2021

Início das Aulas 30/09/2021

Convocação 1ª Lista de suplentes 08/10/2021

Convocação 2ª Lista de suplentes 22/10/2021