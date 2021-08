Inscrições para o VI Festival de Cinema Estudantil de Palmas – Você na Tela começam na segunda, 16

As inscrições para o VI Festival de Cinema Estudantil de Palmas – Você na Tela, que acontece de 04 a 06 de novembro, serão abertas na segunda, 16, no canal do Festival no YouTube com cerimônia de premiação transmitida ao vivo, direto da grande praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. As inscrições poderão ser realizadas neste endereço até as 23 horas e 59 minutos de 10 de outubro de 2021, horário de Brasília.

O lema do Cinema Novo ‘Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão’ resume bem o objetivo do Você na Tela, que é estimular a criatividade de crianças, adolescentes e jovens para a criação de conteúdo audiovisual, promovendo o protagonismo infanto-juvenil no processo de criação, produção e apreciação da linguagem cinematográfica.

Neste ano, como em 2020, devido à pandemia da Covid-19, a realização do VI Festival de Cinema Estudantil de Palmas – Você na Tela terá um formato diferenciado e o acesso público será por meio da internet, através da exibição dos filmes no canal do YouTube do Você na Tela, de 04 a 06, e cerimônia de premiação e transmitida ao vivo no dia 06 de novembro.

“Não poderíamos deixar de realizar o Festival, mesmo diante da necessidade de adaptação à pandemia, pois entendemos o Você na Tela como importante janela para o protagonismo infanto-juvenil e um estímulo para que crianças e jovens se aproximem da linguagem cinematográfica e encontre um espaço para a exibição de seus conteúdos audiovisuais”, afirma a coordenadora do Festival, Elisângela Dantas.

Obras audivisuais

Podem ser inscritas no Festival obras audiovisuais produzidas no ambiente escolar e em espaços não formais de produção de conhecimento como associações comunitárias e pontos de cultura, criadas por estudantes sob orientação de um professor, nas seguintes Mostras Competitivas:

a) Mostra Competitiva Jovem Cineasta: filmes realizados por crianças na faixa etária entre 08 e 12 anos completos até o dia 06 de novembro de 2021;

b) Mostra Competitiva Jovem Realizador: filmes realizados por jovens na faixa etária entre 13 e 17 anos completos até o dia 06 de novembro de 2021;

c) Mostra Competitiva Universitária Cidade de Palmas: filmes realizados por estudantes universitários. Nesta categoria serão aceitas obras finalizadas nos anos de 2020 a 2021 e produzidas na cidade de Palmas;

d) Mostra Competitiva Brasil na Tela: filmes realizados por crianças e jovens estudantes em todo Brasil, na faixa etária entre 08 a 17 anos completos até o dia 06 de novembro de 2021.

e) Mostra Competitiva Internacional Você na Tela: filmes realizados por crianças e jovens estudantes em todo o mundo. Nesta categoria serão aceitas obras finalizadas nos anos de 2018 a 2021.

Inscrições

As inscrições poderão ser realizadas neste link no período de 16 de agosto até as 23 horas e 59 minutos de 10 de outubro de 2021, horário de Brasília.