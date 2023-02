Inscrições para o Balé Popular do Tocantins terminam nesta sexta-feira, 10

Para os estudantes que desejam participar das atividades do Balé Popular do Tocantins, o período de inscrições termina nesta sexta-feira, 10. São ofertadas 220 vagas, distribuídas nos cinco polos, em Palmas. Os interessados devem acessar o seguinte link, onde está disponibilizado o formulário de inscrições.

As audições estão marcadas para os dias 11 e 12 de fevereiro, de forma presencial, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, nos polos de dança das escolas onde as aulas são realizadas. O resultado das audições será divulgado no dia 15 de fevereiro, as matrículas serão realizadas nos dias 16 e 17 e o início das aulas está marcado para o dia 27 deste mês.

As atividades do Balé Popular do Tocantins são realizadas nos seguintes polos: Escola Estadual Frederico José Pedreira Neto; Colégio Militar do Estado Unidade II – Senador Antônio Luiz Maya; Escola Professora Elizângela Glória Cardoso; Colégio Girassol de Tempo Integral Rachel de Queiroz; e Escola Cívico Militar Vila União.

Balé Popular do Tocantins

O Balé Popular é um programa desenvolvido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), que proporciona aulas gratuitas nas modalidades de balé clássico, jazz, dança contemporânea e danças urbanas. A idade inicial para os estudantes participarem das atividades do balé é de 7 anos.

Novos critérios

A responsável pela Unidade Técnica de Projetos Educacionais da Secretaria da Educação, Flávia Rodrigues Mota de Almeida, enfatizou que a Pasta elaborou novos critérios de ingresso no Balé Popular. “Ressaltamos que, este ano, 60% das vagas serão destinadas aos alunos que estão regularmente matriculados na rede estadual de ensino, 40% para alunos que estudam em escolas municipais, privadas e para a comunidade em geral”, explicou.

Datas, horários e locais das audições:

11 de fevereiro: das 8 às 12 horas – Colégio Girassol de Tempo Integral Rachel de Queiroz;

11 de fevereiro: das 8 às 12 horas – Escola Estadual Cívico Militar Vila União;

11 de fevereiro: das 14 às 18 horas – Escola Frederico José Pedreira Neto;

11 de fevereiro: das 14 às 18 horas – Colégio Militar do Estado do Tocantins Senador Luiz Antônio Maya;

12 de fevereiro: das 8 às 12 horas – Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate