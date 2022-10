Inscrições para a 7ª edição do evento seguem abertas até sexta-feira, 14

Instituições de ensino públicas e particulares interessadas em participar da 7ª edição da Feira de Empreendedorismo, Ciência, Inovação e Tecnologia de Palmas (Fecit) podem se inscrever até sexta-feira, 14, por meio de formulário disponível na plataforma Palmas Home School. O evento será realizado de 09 a 11 de novembro, no Centro de Convenções Arnauld Rodrigues, com o objetivo de mobilizar a comunidade estudantil em torno das atividades de empreendedorismo, ciência e tecnologia.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas nas seguintes categorias: Educação Infantil (crianças a partir de 3 anos de idade); Nível Fundamental I (estudantes do 1° ao 5° ano); Nível Fundamental (estudantes do 6° ao 9° ano); Educação ao Longo da Vida/EJA/UMA; Programas de Aprendizagem Profissional (jovens aprendizes de 14 a 24 anos); Ensino Médio Regular; Técnico de Nível Médio; Graduação (estudantes de ensino superior público ou privado) e categoria Pós-graduação/especialização.

Conforme o edital, cada instituição ou campus de ensino superior poderá inscrever até dois projetos de graduação ou pós-graduação. As equipes dos projetos coletivos poderão ter, no máximo, três componentes, sendo compostas por estudantes do mesmo ano/série ou de anos distintos, desde que dentro da mesma categoria. Ainda segundo o edital, não serão aceitos projetos que apresentarem riscos de acidentes, como uso perigoso de combustíveis, de motores de combustão, experimentos químicos com substâncias tóxicas, equipamentos de som com ruído excessivo, dissecação de animais ou qualquer prática cruel e atividades que possam provocar incêndio ou causar pânico.

Fecit 2022

A Feira de Empreendedorismo, Ciência, Inovação e Tecnologia é realizada, desde 2014, pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), e diversas instituições parceiras. No evento, são realizadas palestras, oficinas, debates e exposições de trabalhos científicos, com o objetivo de fomentar o interesse pela pesquisa científica. A edição deste ano tem como tema o ‘Empreendedorismo, Ciência, Inovação e Tecnologia – Bicentenário da Independência’. Para mais informações, acesse o edital aqui.