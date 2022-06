Inscrições para 16º Festival Gastronômico de Taquaruçu inicia nesta segunda-feira, 13

O edital que regulamenta o evento marcado para a praça Vereador Tarcísio Machado, no distrito de Taquaruçu já está disponível. As inscrições iniciam nesta próxima segunda-feira, 13 e vai até o próximo dia 17 de junho. O evento presencial acontece de 07 a 11 de setembro.

Este ano, dentre as novidades anunciadas pela Prefeitura há a inclusão de uma nova categoria, a ‘Vegetariana’; também o acréscimo na quantidade de participantes, de 42 para 47 vagas, divididos em seis categorias; e por fim, o aumento no valor das premiações, agora serão R$ 7 mil para os primeiros lugares, R$ 3 mil para os segundos lugares, e R$ 2 mil para os terceiros, em cada categoria, totalizando R$ 72 mil.

Inscrições

Mais uma vez não será cobrada taxa de inscrição. Os interessados poderão se inscrever de forma presencial, no Centro de Atendimento ao Turista de Taquaruçu (Catur), Praça Vereador Tarcísio Machado da Fonseca e no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues de Palmas, no Plano Diretor Sul, das 13 às 18 horas. A participação na competição final será apenas para os inscritos que se classificarem na etapa de degustação. Na categoria ‘Rota Gastronômica’ participam apenas os estabelecimentos de Taquaruçu, Taquarussu Grande e cotas de incentivo a gastronomia de Taquaruçu. Para estas categorias, além dos documentos requisitados, deverão ser enviados também comprovante de endereço.

Para se inscrever, o concorrente deverá enviar a ficha de inscrição, cópias dos documentos pessoais, ficha técnica da preparação concorrente preenchida, endereço de produção, termo de compromisso assinado e preenchido e autorização de uso de imagem. Que podem ser acessadas aqui https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/ANEXOS_DO_EDITAL.pdf

Já os concorrentes da categoria ‘Trailer/Food Truck’ deverão anexar fotos coloridas dos equipamentos, infraestrutura para preparação de alimentos, conforme Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e documentação em dia do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Categorias e critérios

As seis categorias concorrentes do FGT 2022 são: ‘Comidinha Salgada’, ‘Prato Salgado’, ‘Prato Doce’, ‘Trailer/FoodTruck’, ‘Rota Gastronômica’ e nova categoria ‘Vegetariana’, onde serão considerados pratos doces e/ou salgados ou comidinha, que não usem em seu preparo carnes bovinas, suínas, aves, peixes, ovo, queijo, leite e mel, ou seja, nenhum produto ou subproduto de origem animal). Nesta edição serão 47 vagas, sendo nove vagas para as categorias ‘Comidinha Salgada’, ‘Prato Salgado’, ‘Prato Doce’; cinco vagas para ‘Trailer/FoodTruck’ e ‘Vegetariana’; sendo uma vaga em cada categoria destinada a cota de Taquaruçu. Para a categoria estabelecimentos de Taquaruçu e Taquarussu Grande serão dez vagas.

Para a valorização dos ingredientes culinários regionais, os pratos obrigatoriamente devem conter no mínimo um ingrediente típico da culinária tocantinense, a exemplo do pequi, coco de babaçu, carne de sol, carne seca, chambari, peixes (tucunaré, tambaqui, pirarucu, surubim), mandioca, caju, manga, buriti, murici, cagaita, mangaba, cajá, amor perfeito, buriti, baru, milho in natura, paçoca de carne seca, feijão trepapau, fava, tucupi, jambu, biribiri e outros ingredientes considerados da região. As receitas participantes de edições anteriores não poderão concorrer à premiação do 16º Festival Gastronômico de Taquaruçu.

Novos Valores de Comercialização

Comidinhas Salgadas: Comercializadas em porções de 150g a 250g entre os valores R$ 12,00 a R$ 16,00, Pratos Doces: 100g a 200g R$ 10,00 a R$ 14,00; Pratos Salgado: 300g a 400g, R$ 14,00 a R$ 20,00; FoodTruck 150g a 250g R$ 14,00 a R$ 19,00; Vegetariano, sendo as Comidinhas Salgadas (de 150g a 250g R$ 12,00 a R$ 16,00); Pratos Doces (de 100g a 200g R$ 10,00 a R$ 14,00) e Prato Salgado (de 300g a 400g de R$ 14,00 a R$ 20,00) e Rota Gastronômica nos valores de R$ 17,00 a R$ 75,00.

Para mais informações, o regulamento completo poderá ser consultado na íntegra aqui.https://www.palmas.to.gov.br/media/orgao/documentos/Edital_Publica%C3%A7%C3%A3o_26.04_pdf.pdf