Inscrições do vestibular da Unitins iniciam nesta terça-feira, 26

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) inicia nesta terça-feira, 26, as inscrições para o vestibular do primeiro semestre de 2022. Ao todo, são ofertadas 680 vagas, distribuídas nos 17 cursos da universidade em Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins. As inscrições são realizadas de forma on-line e seguem até o dia 11 de novembro.

Das vagas ofertadas, 50% são destinadas a candidatos que cursaram integral e exclusivamente o ensino médio em escolas públicas, conforme prevê a Legislação Estadual.

As provas do vestibular, objetiva e de redação, serão aplicadas presencialmente no dia 19 de dezembro no período vespertino. A taxa de inscrição no valor de R$ 120 pode ser paga até o dia 12 de novembro, mas os candidatos podem solicitar isenção da taxa conforme as orientações do edital.

A prova será aplicada nas cidades onde a Unitins possui câmpus (Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso) e, nesta edição, os candidatos ao curso de Medicina também poderão optar por fazer a prova no município de Araguaína.

Os aprovados neste vestibular iniciarão as aulas no dia 14 de fevereiro, com previsão de aulas já no formato presencial.

O edital com todas as informações sobre o vestibular e sobre as inscrições estão disponíveis no Portal da Unitins: www.unitins.br.

Cursos e câmpus

No câmpus Palmas, são disponibilizados os cursos de Direito, Engenharia Agronômica, Pedagogia, Serviço Social e Sistemas de Informação. No câmpus Araguatins, Letras e Pedagogia. No Câmpus Augustinópolis, oferta-se Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Medicina. No Câmpus Dianópolis, há os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito. No Câmpus Paraíso, Ciências Contábeis, Direito e Tecnologia em Gestão do Agronegócio.