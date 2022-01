Inscrições do Concurso da Defensoria Pública podem ser feitas até 14 de janeiro

Foi aberto às 10 horas desta segunda-feira, 27, o período de inscrição para o IV Concurso para a carreira de defensor(a) público(a) no Estado do Tocantins. As inscrições podem ser feitas até 14 de janeiro de 2022 (até 18 horas – horário de Brasília) e exclusivamente pela internet no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Para se inscrever, acesse: https://www.cebraspe.org.br/concursos/dpe_to_21_defensor

Por meio do Concurso são ofertadas três vagas para o cargo de defensor(a) público(a) sendo, deste total, uma vaga (30%) destinada a pessoas negras, indígenas e quilombolas. Há, ainda, a formação de cadastro reserva.

O Concurso é realizado pelo Cebraspe e pela Comissão do Concurso da DPE-TO, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) seccional Tocantins.

É importante que as pessoas interessadas no Certame leiam o edital para terem acesso a todas as informações. O referido edital está publicado no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO) e no site do Cebraspe.

