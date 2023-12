Inscrições de ambulantes que comercializarão no Réveillon terminam nesta quarta

Os microempreendedores individuais que desejam comercializar durante a festividade de Réveillon, que acontece no dia 31 de dezembro, na Orla da Praia da Graciosa, tem até esta quarta-feira, 20, para fazer a inscriação para participar do credenciamento. Já o sorteio acontece na quinta-feira, 21, às 15 horas, no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues.

Para realizar o credenciamento, os interessados devem dirigir-se à Casa do Empreendedor, situada na Quadra 104 Norte Rua NE 01, ao lado da Loja Kastelar, no horário das 13 às 19 horas. É imprescindível preencher a ficha de inscrição e apresentar os seguintes documentos: cópias do Certificado de Microempreendedor Individual (CMEI), documento de identidade, CPF, fotos e documentos do veículo (se aplicável, no caso de Food Trucks) e comprovante de endereço.

As vagas disponíveis estão distribuídas em três categorias: Food Truck, com local previamente designado pela organização do evento; Vila Gastronômica; e bebidas em geral. Os contemplados com o credenciamento terão à disposição espaços de tamanho 5×3 metros, fornecidos pela Agência Municipal de Turismo (Agtur).

O sorteio do credenciamento ocorrerá na quinta-feira, dia 21, às 15h, no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, localizado no endereço ARSE 33, Avenida NS-10, área verde, em frente ao Atacadão. A distribuição das vagas seguirá a ordem sequencial do sorteio, sendo que, imediatamente após, será firmado e emitido o Termo de Credenciamento.

Confira as categorias e quantidade de vagas disponíveis:

Food Truck: 5 vagas

Bebidas: 5 vagas (observando a restrição quanto à venda de bebidas em garrafas de vidro)

Vila Gastronômica: 15 vagas, distribuídas conforme abaixo:

2 vagas: Caldo

2 vagas: Hambúrguer

1 vaga: Cachorro-quente

1 vaga: Bolos, doces e tortas

2 vagas: Pastel

1 vaga: Tapiocas e crepes

1 vaga: Açaí, sorvetes e gelados

1 vaga: Carne na chapa

1 vaga: Derivados de milho

2 vagas: Espetinho

1 vaga: Massas (macarrão na chapa, pizzas, tortas)

