Inscrições abertas para o Vestibular TO Graduado da Unitins

As inscrições do Vestibular do Projeto TO Graduado, coordenado pela Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), estão abertas até o dia 4 de janeiro. Ao todo, mil vagas são ofertadas para três cursos de graduação: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão do Agronegócio e Tecnologia em Gestão Pública. A taxa de inscrição é de R$ 30 e os candidatos podem solicitar isenção da taxa até esta sexta-feira, 16. Acesse o edital completo neste link.

Os cursos são ofertados em unidades da Unitins nas cidades de Araguaçu, Caseara, Colinas do Tocantins, Colmeia, Guaraí, Itacajá, Miranorte, Natividade, Paranã, Palmas, Ponte Alta do Tocantins e Sítio Novo. Todos os cursos são presenciais e gratuitos.

Candidatos que se enquadrem como baixa renda e estejam com o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) atualizado podem solicitar isenção da taxa de inscrição. A isenção também se aplica às mães que comprovarem a doação de leite em programas de aleitamento materno no período de dois anos anteriores à publicação do edital. Confira os critérios e as orientações no edital (acesse aqui).

A pró-reitora de Graduação, Alessandra Ruita, explica que “os cursos do TO Graduado, em cada cidade, foram ofertados com base em audiências públicas com participação da comunidade, para que atendessem às demandas específicas de cada município. São cursos mais rápidos, com duração de até três anos, com foco no mercado de trabalho para que mais tocantinenses sejam capacitados e possam contribuir com o desenvolvimento de suas regiões”, informa a pró-reitora.

A vice-reitora da Unitins, Darlene Castro, ressalta que o “TO Graduado vem para consolidar ainda mais a nossa missão enquanto universidade: que é levar ensino superior gratuito para a nossa população. O apoio do Governo do Estado e a parceria com a Seduc são essenciais para a consolidação do projeto”.

As provas estão previstas para o dia 22 de janeiro (domingo) nas cidades em que os cursos são ofertados. Confira os cursos por cidade:

– Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas: Araguaçu, Caseara, Itacajá, Natividade, Palmas, Paranã, Ponte Alta do Tocantins e Sítio Novo;

– Tecnologia em Gestão do Agronegócio: Colinas do Tocantins, Colmeia, Guaraí, Miranorte e Palmas;

-Tecnologia em Gestão Pública: Araguaçu, Caseara, Colinas do Tocantins, Colmeia, Guaraí, Itacajá, Miranorte, Natividade, Palmas, Paranã, Ponte Alta do Tocantins e Sítio Novo.

