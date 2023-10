Inscrições abertas para capacitação sobre a rede de proteção às vítimas de crimes e atos infracionais violentos

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) abriu, nesta segunda-feira, 02, as inscrições para a capacitação sobre a rede de proteção às vítimas de crimes e atos infracionais violentos, que seguem até o dia 18. A ação é destinada a promotores de Justiça, servidores do Ministério Público e público externo, tendo como objetivo fortalecer a articulação da rede.

A capacitação será realizada nos dias 19 e 20 de outubro, no auditório do MPTO, com carga horária de 14 horas. Estão sendo disponibilizadas 200 vagas.

Os promotores de Justiça não precisarão realizar inscrição, já os servidores do MPTO e o público externo deverão se inscrever neste link.

A atividade é promovida pelo Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos (Navit) e pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – Escola Superior do Ministério Público (Cesaf-ESMP).