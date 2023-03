Inovações serão apresentadas aos produtores e visitantes na Agrotins 2023

por Elmiro de Deus/Governo do Tocantins

publicado: 21/03/2023 11:25:00 – atualizado: 21/03/2023 14:37:27

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), e parceiros preparam as inovações para apresentar a produtores e visitantes na Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins 2023). A maior feira agrotecnológica da região Norte do país, ocorre de 16 a 20 de maio, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, na rodovia TO-050, saída para Porto Nacional.

Tema

Ao trazer o tema Compliance no Agro, a Agrotins inova ao estimular a produção em conformidade com as normas que regulamentam o setor, visando uma produção agropecuária cada vez mais sustentável.

“A proposta é criar um ambiente de integridade no segmento do agronegócio, visando, sobretudo, levar segurança ao consumidor quanto ao cumprimento das normas e procedimentos que o setor vem praticando para produzir alimentos com qualidade e sustentabilidade”, explica o secretário executivo da Seagro, Adenieux Santana.

Expositores

Para a participação deste ano, a feira já conta com 800 expositores de diversos ramos do agronegócio para agricultura e pecuária, sendo vários atrativos de diversas áreas de difusão tecnológica para apresentar aos produtores e visitantes durante os cinco dias da feira.

Estandes

Segundo informações da Secretaria de Estado, a Tocantins Parcerias até essa segunda-feira, 20, já teriam 80% dos estandes para expositores locados.

Novidades – atrativos

Uma das novidades é a parte gastronômica, que será concentrada na parte central, sendo uma praça de alimentação para atender todos os participantes da feira. Próximo ao lago, terá o espaço Cores e Sabores, onde participarão vários food trucks com sabores da terra, um local para atender expositores e visitantes.

Ao falar da feira, o secretário executivo, Adenieux Santanta, explicou ainda que entre as novidades estão, o Pavilhão da Ciência, Tecnologia e Inovação no Agro do Tocantins, uma parceria entre as universidades e institutos de formação do Estado. “Além disso, terá destaque especial a agricultura familiar com dois ambientes: um voltado as tecnologias de produção e, um segundo para processamento, comercialização e eventos culturais, tudo isso aliado à exposição de máquinas e equipamentos para o pequeno produtor”, ressaltou o secretário executivo.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate