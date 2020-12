Ingresso forçado é realizado por agentes de endemias em lotes de Taquaruçu para conter proliferação do mosquito Aedes aegypti

Após denúncias de moradores sobre possíveis focos do mosquito o Aedes aegypti, entradas forçadas foram realizadas em terrenos na Rua 22 do distrito de Taquaruçu, em Palmas, na manhã desta quinta-feira, 17. A ação é da Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus), por meio Unidade de Controle Vetorial e Zoonoses (UVCZ), e conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Serviços Regionais (Sedurf) e da Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp).

Dois terrenos foram vistoriados por agentes de controles de endemias da UVCZ, que constataram possíveis focos do mosquito. No primeiro havia uma piscina abandonada que ainda estava cheia de água, além de diversas folhagens, frutas em estado de decomposição e vasos de plantas espalhados no local. Já o segundo estava com mato alto e recipientes que poderiam se tornar fonte de proliferação do mosquito. Na próxima semana, mais terrenos e casas serão vistoriados em ações forçadas.

Os agentes de endemias realizaram o tratamento da água da piscina, servidores da Sedurf fizeram a roçagem no quintal e, além disso, fiscais de obras e posturas estiveram no terreno para vistoriar a situação. O dono do lote deverá receber auto de infração nos próximos dias. Larvas encontradas na piscina foram encaminhadas para análise da UVCZ.

Segundo o agente de endemias Éder Castro da Silva, o objetivo do ingresso forçado nas casas é conter a proliferação de focos do Aedes aegypti, causador de doenças como a dengue, zika e chikungunya. “Todo cuidado é necessário para evitar que a população fique em risco”, observa. Para manter a casa longe do mosquito, é necessário que manter lixeiras bem tampadas, não deixar mato alto e nem recipientes que podem se tornar suscetíveis à dengue.