Indicada por Dorinha, APAE de Porto Nacional concorre ao Prêmio Brasil Mais Inclusão

Nesta quarta-feira, 11 de maio, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Porto Nacional (TO), indicada pela deputada federal Professora Dorinha (DEM/TO), é uma das instituições que concorrem para o agraciamento do Prêmio Brasil Mais Inclusão, na categoria ‘Mérito João Ribas’, a ser concedido pela Câmara dos Deputados. A escolha ocorrerá, às 11 horas, de forma remota, por meio de votação secreta pelos parlamentares que compõem o Conselho Deliberativo e pelos membros titulares da Comissão.

Neste sentido, Professora Dorinha desenvolve também um importante trabalho de reconhecimento na Câmara dos Deputados na indicação de instituições tocantinenses que realizam a inclusão de pessoas com deficiência no Estado. Em 2016, por exemplo, a APAE de Colinas foi agraciada. Dois anos depois, em 2018, foi a vez da Federação de Pais e amigos do Tocantins (Feapaes) ser reconhecida também com o Prêmio Brasil Mais Inclusão.

“O trabalho da APAE é belíssimo e merece todo o nosso reconhecimento”, destacou. A solenidade de premiação está prevista para o dia 30 de novembro. A instituição desenvolve ações de extrema relevância para melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência intelectual e múltipla nas áreas de educação especial, assistência social, saúde, esporte, cultura e lazer. Além da abrangência de suas ações, a APAE Porto Nacional (TO) também envolve as famílias dos assistidos.

Reconhecimento

Dorinha destaca ainda que, “são trabalhos que mudam a vida das pessoas com deficiência. Essas iniciativas é um incentivo para que questões ligadas à educação inclusiva sejam mais valorizadas nas políticas públicas sociais e educacionais”, acrescentando, que outros dois prêmios concedidos pela Câmara dos Deputados, e indicados por ela, reconheceram o trabalho brilhante desenvolvido por instituições tocantinenses.

Em 2017, Raimunda Gomes da Silva, mais conhecida como Dona Raimunda quebradeira de coco, recebeu o diploma mulher-cidadã Carlota Pereira. Em 2019, foi consagrada a Escola Mundo Autista de Araguaína para receber o Prêmio Nise da Silveira de Boas Práticas de Inclusão em Saúde Mental promovido pela Comissão de Seguridade Social e Família da Casa. A instituição é a terceira do Brasil e a primeira da Região.

Foto: Divulgação/Assessoria de Comunicação da deputada federal Professora Dorinha