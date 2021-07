Inaugurada Central de Rede de Frio que amplia capacidade de armazenar vacinas em Palmas

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, inaugurou na tarde desta quinta-feira, 08, a Central Municipal de Rede de Frio (Cemurf) Valéria Silva Paranaguá. A obra leva o nome da ex-secretária municipal de Saúde, que morreu em março deste ano em decorrência de complicações por Covid-19. Com recursos próprios e do Governo Federal, a nova instalação teve investimento da ordem de R$ 1.563.400,30 e possibilitou a ampliação do espaço para armazenamento dos imunobiológicos utilizados pelas unidades de saúde do município.

Durante a solenidade de entrega, que contou com a presença de autoridades municipais e servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a prefeita ressaltou o fato de Palmas ser um dos 12 municípios a integrar o programa do Ministério da Saúde (MS) a receber recursos para o fomento e aprimoramento das condições de funcionamento da Rede de Frio.

Emocionada, Cinthia falou sobre a escolha do nome da ex-secretária e agradeceu aos familiares presentes, em nome dos irmãos Eleusa e André Gusmão. “Tive a oportunidade de conviver com a Valéria, uma ferrenha defensora do SUS, grande amiga e que desempenhou sua missão com êxito.”

Especial

Para o secretário municipal interino da Semus, Thiago Marconi, entregar a obra da Cemurf tem significado especial. Além de ampliar o serviço de imubiológicos para a população, a homenagem feita a Valéria Paranaguá é justa.

André Gusmão agradeceu a homenagem e lembrou que sua irmã teve uma vida dedicada à saúde pública. “Estamos felizes com esse reconhecimento, pois minha irmã sempre vestiu a camisa do SUS, da saúde pública”, informou.

A obra

Localizada na quadra Arse 22 (206 Sul), a Rede de Frio de Palmas também abriga a sede da Central Municipal de Vacinas (Cemuv), até então instalada na sede da Semus. A Cemurf possibilitará um melhor trabalho no atendimento à imunização da Capital, principalmente durante a vacinação contra a Covid-19.

O local conta com cinco câmaras refrigeradas específicas para o armazenamento dos imunobiológicos, como preconiza o Programa Nacional de Imunizações (PNI). Também possui um furgão refrigerado para transporte desses imunobiológicos, que garante qualidade dos produtos distribuídos.

Veja na íntegra o texto constante na placa em homenagem à Valéria Paranaguá

VALÉRIA SILVA PARANAGUÁ dedicou sua vida à saúde pública do Tocantins. Foi servidora da Secretaria Estadual de Saúde (SES) até se aposentar em 2019. Natural de Santa Helena de Goiás (GO), tinha 58 anos quando faleceu no dia 18 de março de 2021, em decorrência da Covid-19.

Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Maranhão e mestre em Saúde Pública, com ênfase em Epidemiologia, pelo Instituto Superior de Ciências Médicas de La Havana (Cuba), Valéria Paranaguá ocupou diversas funções estratégicas na SES/TO. Também atuou na Divisão de Saúde Comunitária na Prefeitura de Araguaína e foi secretária de Saúde de Lajeado (2017 a 2019).

Em janeiro de 2020, trouxe sua expertise para a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus). Primeiro à frente da Superintendência de Atenção Primária e Vigilância em Saúde (Supavs) e no mês de agosto foi nomeada secretária da Pasta.

Esta justa homenagem é um reconhecimento da população de Palmas por sua dedicação e trabalho incansável como servidora pública, pelo bem dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e por uma saúde pública de qualidade e universal.