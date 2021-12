Inauguração da decoração do Natal Cidade Encantada acontece na segunda-feira, 06

A decoração natalina nos espaços públicos de Palmas, Parque Cesamar, Espaço Cultural e Prédio da Prefeitura, além de diversos outros pontos da cidade, como Parque dos Povos Indígenas e Avenida I, do Jardim Aureny III, dentro da programação do Natal Cidade Encantada, estará disponível para visitação a partir desta segunda-feira, 06. O acendimento das luzes acontecerá às 18h30, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, que este ano passou a integrar o circuito de decoração e iluminação natalina, outra novidade é uma grande árvore de natal, no cruzamento das avenidas Theotônio Segurado e LO- 05.

A programação – que ocorreria inicialmente nesta sexta-feira, 03 – acontece na segunda, exatamente um mês antes do Dia de Reis, 06 de janeiro, conforme manda a tradição, contando com a presença do Papai Noel e apresentação da Orquestra Jovem e do Coral da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP). Para o Natal o gramado ao redor do Espaço Cultural recebeu calçamento e uma decoração especial que é a novidade de 2021. A estrutura permanente construída vai integrar Parque das Artes, previsto para ser construído no local.

Este ano, o acendimento da iluminação natalina ocorreu em etapas, com início um mês antes do Natal, em 25 de novembro, em todas as regiões da cidade. Receberam iluminação os seguintes pontos da cidade: avenidas Palmas Brasil Norte; Palmas Brasil Sul; JK; Tocantins (Taquaralto e Aureny I); LO-10; NS-02; Alameda Jardins; além do Parque dos Povos Indígenas; Parque Cesamar; Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e imediações; Avenida I (Aureny III); TLO 05 (Taquari); TO-030; Praças Joaquim Maracaípe e Tarcísio Machado, em Taquaruçu; e Praça São Camilo, em Buritirana.

As demais ações da programação, que aconteceriam nas feiras municipais foram suspensas, em razão de prevenção à Covid-19.