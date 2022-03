Imunização: 86% da população de Porto Nacional está imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Por Nadya Mayara | Secom/Prefeitura de Porto Nacional

02/03/2022 – Publicado às 22:45

A prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue disponibilizando a vacina contra a Covid-19 nas UBSs do município e Distritos para toda a população apta, seja primeira, segunda ou dose de reforço. Atualmente 86,72% da população portuense está imunizada com a primeira dose da vacina, o que representa 46.236 pessoas.

Conforme a secretária municipal de saúde, Lorena Martins: “A intensificação da vacinação e das medidas de higiene e saúde pública, tem surtido efeitos positivos, o registro de casos graves ou gravíssimos que exigem internações e intervenções mais sérias é cada vez menor. Além disso, as taxas de ocupação de leitos hospitalares, sejam eles de enfermaria ou UTI, estão dentro da normalidade. Para continuarmos avançando precisamos da conscientização e colaboração da sociedade quanto a importância do ato de se vacinar”, pontuou.

Para tomar a vacina é preciso procurar uma das Unidades Básicas de Saúde e apresentar um documento pessoal, Cartão do SUS e a caderneta de vacinação. No caso das crianças, as mesmas devem estar acompanhadas por um dos genitores ou responsáveis, munidos do cartão de vacina, CPF e Cartão do SUS.

Doses recebidas e aplicadas no município

Porto Nacional ultrapassou 86% da população vacinada com a primeira dose contra a Covid-19, o equivalente a 46.236 pessoas. Em relação à segunda dose, 37.274 pessoas completaram o ciclo vacinal com a D2 ou a dose única do imunizante, 9.732 pessoas receberam a dose adicional/reforço, totalizando 93.242 doses aplicadas. Desde o início da campanha de vacinação, o município recebeu 103.444 doses de vacinas.