Igeprev prorroga prazo para realização do Recenseamento Previdenciário até 31 de maio

Por Morgana Taíse / Edição: Lenna Borges / Revisão Textual: Marynne Juliate | Secretaria da Comunicação

27/04/2022 – Publicado às 06h27





Devido ao grande número de segurados e beneficiários, ativos e inativos, que não conseguiram concluir o Recenseamento Previdenciário 2022, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (Igeprev) prorrogou o prazo final para 31 de maio. Ao todo, mais de 49 mil segurados e beneficiários do Instituto devem fazer o Recenseamento, que é de caráter obrigatório.

Todos os servidores ativos titulares de cargo efetivo, inativos e pensionistas, de todos os poderes, inclusive de suas autarquias e fundações públicas, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública Estadual, bem como os militares ativos e inativos e seus respectivos pensionistas, deverão fazer o Recenseamento Previdenciário.

O Recenseamento deve ser realizado pelo aplicativo, Meu RPPS ou via Web, por meio de um hyperlink, disponibilizado no site do Igeprev – Recenseamento Previdenciário 2022. Para os que estão em outros países, a orientação é que realizem o procedimento do Recenseamento Previdenciário, de forma exclusiva pela web, no site do Instituto.

Aproximadamente 28 mil beneficiários e segurados já conseguiram concluir o Recenseamento, mas falta realizar o censo cerca de 40% do estimado. “É importante ficar atento aos prazos, porque em caso da não realização do Recenseamento no prazo determinado, os segurados [aposentados e pensionistas] poderão ter seus proventos suspensos, podendo o benefício ser cancelado definitivamente, nos termos da legislação previdenciária estadual”, enfatiza o presidente do Igeprev, Sharlles Fernando Bezerra Lima.

Importante

O usuário deve preencher todos os campos necessários e obrigatórios, assim como anexar todos os documentos, nos formatos PDF e JPEG, e enviar as imagens solicitadas de identificação, de um lugar com boa luminosidade, de forma legível e com nitidez, para que os documentos sejam devidamente validados.

Caso haja alguma divergência entre as informações e os documentos anexados, ou os documentos enviados não estejam legíveis, esse cadastro ficará como pendente até que o interessado envie o documento de forma correta, legível e nítido.

Nesse caso, a equipe de recenseadores entrará em contato com o interessado via e-mail (recenseamentoigeprevto@igeprev.to.gov.br), ou por meio de mensagem de texto, por meio da Central de Atendimento, via WhatsApp (063) 99977-4513, informando as pendências do cadastro a serem sanadas, ou solicitando os documentos e/ou informações que faltaram.

Exclusivamente on-line

Importante ressaltar que o procedimento para realização do Recenseamento é totalmente on-line e pode ser feito pelo computador ou pelo celular. Aqueles que não possuem webcam no computador poderão fazer o Recenseamento pelo Aplicativo Meu RPPS no celular, pois é necessário fazer a foto no momento do cadastro, onde o sistema realiza o reconhecimento facial. Caso o processo seja iniciado no computador, não tem problema que seja concluído pelo celular sem a necessidade de reiniciar o processo do Recenseamento do zero.

Atendimento nos polos de Palmas, Araguaína e Gurupi

Além do atendimento nos polos do Igeprev, em Palmas e nas Unidades do É Pra Já, em Araguaína e Gurupi, o Igeprev conta também com informações atualizadas sobre todo o procedimento no Canal do YouTube, Momento Previdência Igeprev-TO, além do link Recenseamento Previdenciário 2022 que está disposto no site do Igeprev; assim como a Central de Atendimento, disponibilizada exclusivamente para o Recenseamento via WhatsApp: (063) 99977-4513 (mensagens de texto, de voz e envio de arquivos).