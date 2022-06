Igeprev mantém sistema disponível para regularização do Recenseamento Previdenciário

Devido ao grande número de segurados e beneficiários, ativos e inativos, que não conseguiram concluir o Recenseamento Previdenciário, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev-TO) mantém disponível o sistema para realização do Recenseamento Previdenciário até o dia 30 de junho. Mais de 80% dos segurados e beneficiários do Instituto realizaram o Recenseamento que é de caráter obrigatório.

O Recenseamento deve ser realizado pelo aplicativo Meu RPPS ou via Web, no site do Igeprev – Recenseamento Previdenciário 2022. Quem tiver alguma dificuldade, pode buscar orientação na sede do Instituto em Palmas, ou nas unidades do É Pra Já de Araguaína e Gurupi.

Importante lembrar que o procedimento para realização do Recenseamento é exclusivamente on-line e pode ser feito pelo computador ou pelo celular. Aqueles que não possuem webcam no computador poderão fazer o Recenseamento pelo aplicativo Meu RPPS no celular, já que é necessário fazer a foto no momento do cadastro, onde o sistema realiza o reconhecimento facial. Caso o processo seja iniciado no computador, não tem problema que seja concluído pelo celular sem a necessidade de reiniciar o processo do Recenseamento do zero.

Aproximadamente 40 mil beneficiários e segurados conseguiram concluir o Recenseamento Previdenciário, mas faltam realizar o procedimento do censo cerca de 20% do estimado. “É importante fazer o Recenseamento e não perder o prazo determinado, porque em caso da não realização do Recenseamento, os segurados [aposentados e pensionistas] poderão ter seus proventos suspensos, podendo o benefício ser cancelado definitivamente, nos termos da legislação previdenciária estadual”, ressalta o presidente do Igeprev, Sharlles Fernando Bezerra Lima.

Atendimento nos polos de Palmas, Araguaína e Gurupi

O atendimento presencial para orientação será até o dia 21 de junho e o sistema ficará disponível até o dia 30 de junho. Quem não fizer a regularização nesse prazo, terá o pagamento suspenso a partir da folha do mês de julho, retornando só após a regularização do Recenseamento.

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo WhatsApp: (063) 99977-4513 (mensagens de texto, de voz e envio de arquivos).

