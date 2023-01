IFTO abre 150 vagas para licenciatura EaD em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) lançou edital com a oferta de 150 vagas para o curso de licenciatura em Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica (EPT), efetivada na modalidade de Educação à Distância (EaD). As inscrições são gratuitas e vão de 28/12/2022 até 17/01/2023.

A graduação tem duração de 4 anos (3.960 horas). O processo seletivo prevê ainda reserva de 50% vagas para estudantes que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas, além de autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, desde que também sejam concluintes do Ensino Médio na rede pública.

O edital nº 52/2022 e mais detalhes sobre o processo estão disponíveis neste link.

O processo seletivo é promovido pelo campus IFTO de Araguatins, através da Universidade Aberta do Brasil (UAB), abrangendo, além da unidade sede, os polos de Formoso do Araguaia, Guaraí, Mateiros e Palmeirópolis, sendo que em cada cidade são ofertadas 30 vagas. A previsão é de que as aulas iniciem entre o fim de janeiro e o início de fevereiro de 2023.

Para se inscrever o candidato deverá enviar e-mail para seletivoaraguatins@ifto.edu.br com o formulário de inscrição preenchido, boletim com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), podendo ser de 2019 a 2021, cópia de documento oficial com foto e os documentos exigidos caso queira concorrer via sistema de reserva de vagas.

Outras informações podem ser obtidas em horário comercial pelo WhatsApp 63-99981-6277.