I edição dos Jogos de Verão dos Servidores Municipais de Porto Nacional será realizada entre os dias 25 e 28 de julho na praia Porto Real

O esporte e o lazer como ferramenta de inclusão. Com essa proposta, a prefeitura de Porto Nacional realizará entre os dias 25 e 28 de julho, a primeira edição do Jogos de Verão dos Servidores Municipais de Porto Nacional, na Praia Porto Real. O campeonato está dentro do projeto Porto Verão 2022 e deverá contar com cerca de 90 participantes, incluindo os funcionários do poder legislativo municipal. Dentre as modalidades que serão disputadas no campeonato estão o Beach Soccer (Futebol de Areia), Vôlei de Areia 4×4 (Dois homens e duas mulheres), Futevôlei, Queimada de Areia, Truco, Tênis de Mesa e Corrida de Revezamento 4×4.

Os funcionários municipais interessados em participar das competições terão até esta sexta-feira, 22, para realizar as inscrições, gratuitamente, com os responsáveis de cada pasta.

De acordo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Capitão Diógenes, “além de valorizar os servidores públicos, essa é uma oportunidade para eles usufruírem da praia durante o meio de semana, valorizando também os esportes e a praia, além também de promover o lazer aos participantes”, destacou o secretário.

Por: Mychelle Tauane

Secretaria Municipal da Comunicação