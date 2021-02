Hospital Regional de Paraíso recebe equipamentos novos

O Hospital Regional de Paraíso do Tocantins recebeu da Secretaria de Estado da Saúde (SES), na última semana, sete monitores e um arco cirúrgico. Os equipamentos irão auxiliar no atendimento das demandas da Unidade Hospitalar.

“Um dos dias mais incríveis de se viver diante do serviço que atuamos. Recebemos também o intensificador de imagem, já instalado e funcionando”, explicou a diretora-geral do hospital, Leiliani Alves da Silva.

Os monitores foram instalados na ala Covid-19 do hospital e a equipe da unidade hospitalar já recebeu treinamento para utilização do arco cirúrgico.

Unidade hospitalar

O Hospital Regional de Paraíso (HRPA) é uma unidade de porte II, sendo referência para 16 municípios da Região de Saúde do Cantão, que compreende os municípios de Barrolândia, Monte Santo, Divinópolis do Tocantins, Marianópolis do Tocantins, Caseara, Dois Irmãos do Tocantins, Abreulândia, Araguacema, Pugmil, Nova Rosalândia, Cristalândia, Lagoa da Confusão, Pium, Fátima, Oliveira de Fátima e Chapada de Areia.