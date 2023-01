Hospital Regional de Gurupi recebe laboratório de análise clínica

Na busca por uma melhor qualidade no atendimento ao paciente, o Hospital Regional de Gurupi (HRG), iniciou o ano de 2023, com a implantação de um laboratório de análise clínica dentro da unidade hospitalar. A implantação do serviço visa a agilidade, segurança e qualidade no atendimento ao paciente.

O novo serviço foi viabilizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), que contratou empresa especializada. “Com um laboratório dentro da unidade hospitalar, otimizamos o tempo entre coleta de amostras e entrega de resultados, o que agiliza as tomadas de decisões das equipes médicas e consequentemente colabora para a rápida recuperação dos pacientes”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva.

Segundo o diretor geral do HRG, Fernando Mota, “o atendimento dentro da unidade será 24 horas, cobrindo pacientes de enfermaria, de cirurgias, de Unidade de Terapia Intensiva e de pronto socorro, ou seja, atendendo toda a demanda existente dentro hospital”, afirmou.

O diretor acrescentou que “iremos lidar com diferentes protocolos médicos. O que objetivamos é a agilidade nos resultados, para assim favorecer benefícios como diminuição do tempo de internação, por espera de resultados, entre outras melhorias ao paciente e a conduta médica”.

Para o biomédico, Rafael Gomes, “os benefícios incluem ainda rastreabilidade, automação dos processos, agilidade na entrega de resultados e, principalmente, controle de todos os processos”.

Edição: Governo do Tocantins