Hospital Regional de Alvorada inicia campanha ‘Adote um Copo’

O Hospital Regional de Alvorada (HRAT) iniciou 2023 com a campanha ‘Adote um Copo’. A medida incentivada pelo Grupo Amigos do HRAT visa economicidade de recursos públicos e redução dos impactos ambientais, além de estimular os servidores a se hidratarem ao longo da jornada de trabalho.

Segundo o diretor geral da unidade hospitalar, Sidoman Neves “sabemos dos impactos ambientais que os copos descartáveis causam, sem contar nos custos que geram, quando é feito um mau uso, daí pensamos em aliar o cuidado com o meio ambiente ao incentivo do hábito de manter-se hidratado, reutilizando o mesmo recipiente, sem uso descriminalizado dos copos descartáveis”, afirmou.

Para garantir a adesão da campanha, a unidade hospitalar distribuiu copos para todos os 142 servidores que atuam no local. “Achamos que fica mais fácil fazer com que pratiquem a ideia, se já receberem algo legal com mensagem ou tematizado. Então fizemos copos padronizados para todos”, acrescentou Sidoman.

O médico clínico geral, Alano Odesto avaliou a iniciativa como positiva. “Considero muito boa, pois nem nos damos conta do nosso consumo e do impacto que os copos descartáveis causam. Em um dia de plantão, por exemplo, cada servidor já consome no mínimo quatro copos, com os sucos servidos em cada refeição. Se somarmos isso aos utilizados com água e ainda do cafezinho, a quantidade é bem significativa”, pontuou.