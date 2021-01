Hospital Geral de Palmas inicia vacinação dosprofissionais da linha de frente de combate à Covid-19

Nesta quarta-feira, 27 de janeiro, o Hospital Geral de Palmas (HGP) iniciou a vacinação dos seus profissionais, contra Covid-9. 70 servidores que atuam no pronto-socorro receberam a primeira dose da vacina CoronaVac.

A enfermeira do setor de Saúde do Trabalho do HGP, Maria Vilma Sanches explicou que “devido o quantitativo de doses (uma realidade de todos os Estados brasileiros), no momento, a unidade iniciará priorizando os setores mais expostos. Assim que forem disponibilizadas mais doses, os demais setores e equipes serão vacinados contra a covid-9”, afirmou acrescentando que “a vacinação ofertada aos servidores do HGP, nos deixa imensamente satisfeitos, pois protegerá nossos colegas, para exercer suas atividades assistências com segurança”.

“A vacina contra a Covid-19 é uma conquista da ciência que possibilitará a continuidade da assistência ofertada pelos trabalhadores em saúde com segurança”, destacou o diretor administrativo do HGP, João Carlos Dias Medeiros.

Servidores

Técnica de enfermagem há 15 anos no HGP, Rosimeire de Almeida, trabalha do pronto-socorro e afirmou que “já tive Covid-19. Esta ocasião é muito importante, pois estamos nos protegendo de uma doença que não tem remédio, somente a vacina. Estou muito feliz em receber a dose desta primeira etapa”, disse.

Outro que recebeu a vacina foi residente em ortopedia, Felipe Carvalho. “É marcante este momento, pois será uma forma de proteção para nós profissionais de saúde”, afirmou.