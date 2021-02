Hospital Estadual de Combate à Covid-19 completa seis meses de funcionamento

Custeado pelo Governo do Tocantins e gerenciado pelo Instituto Saúde e Cidadania (ISAC), o Hospital Estadual de Combate à Covid-19 (HECC) completou no domingo, 21, seis meses de funcionamento. Neste período, a unidade já recebeu (até a sexta-feira, 19) 571 pacientes, dos quais 376 receberam alta por melhora, 105 foram transferidos para outras unidades hospitalares e 53 foram a óbitos.

Um dos mais de 300 pacientes que já receberam alta na unidade, o agente de portaria, Francisco Marcos de Souza, de 52 anos, morador de Manaus (AM), disse estar satisfeito com o acolhimento recebido. “Quando soube que vinha para o Tocantins, fiquei tranquilo e com esperança, pois sabia que aqui seria bem tratado, como de fato, fui. Por um milagre de Deus e os cuidados que recebi de toda equipe hospitalar, estou voltando para casa. Venci a Covid-19”, destacou.

Para o secretário de Estado da Saúde, Edgar Tollini, “o trabalho realizado no Hospital Estadual de Combate à Covid-19 segue as diretrizes das unidades geridas pelo Executivo Estadual, as quais primam pela qualidade, pela agilidade e pela eficiência no atendimento à população usuária do SUS [Sistema Único de Saúde], principalmente no que se refere ao combate à Covid-19, que é uma das nossas prioridades neste momento de pandemia”, afirmou.

Segundo a diretora-geral do HECC, Cynthia Rosa, “hoje, estamos fazendo seis meses de funcionamento, de entrega, trabalho e muita luta. Começamos a trabalhar sem saber o que nos esperava, foi intenso e tivemos algumas perdas, infelizmente. No entanto, trabalhamos muito e tivemos muito êxito em nosso tratamento, com um protocolo, que se mostrou eficaz. Todos os nossos pacientes saem agradecido a Deus e a nossos colaboradores, que trabalham todos os dias, com muito amor, carinho e empenho”, frisou.

Para a assistente social Márcia Regina, “tem sido gratificante e desafiador estar na linha de frente, administrando os sentimentos e atuando no acolhimento das famílias, com orientação da melhor qualidade, com os parentes que não podem acompanhar os pacientes internados”, pontuou.

O HECC

O HECC conta com 60 leitos clínicos e dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de uma equipe com 214 profissionais contratados; 40 terceirizados e 53 médicos intensivistas e clínicos nas seguintes especialidades: Infectologia, Cardiologia, Radiologia, Nefrologia/Diálise, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia-Geral e Anestesiologia.

Nesta segunda-feira, 22, o hospital funciona com 100% de ocupação dos leitos de UTI (10/10) e 62% de lotação dos leitos clínicos (37/60).