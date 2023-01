HGP recebe quase 400 cadeiras para acompanhantes

O Hospital Geral de Palmas (HGP) recebeu aproximadamente 400 cadeiras de fio eletrostático, adquiridas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), destinadas para acompanhantes dos pacientes internados no hospital. A compra foi feita através de licitação com investimento de quase R$40 mil. O mobiliário será destinado aos leitos do setor de internação e começaram a ser distribuídas na terça-feira, 03.

Paulo da Rocha, acompanhante da paciente Maria Oliveira da Rocha, diz que ‘para nós é melhor poder ter um certo conforto, principalmente à noite, pois a gente passa a maior parte do tempo neste hospital. Estamos aqui para cuidar dos nossos entes e isso se torna muito cansativo”, afirmou.

Segundo o diretor geral do HGP, Leonardo Toledo, “nossa unidade conta com mais de 500 leitos de internação. No ano passado recebemos mais de 50 poltronas hospitalares e agora as quase 400 cadeiras que irão somar para proporcionar conforto principalmente dos acompanhantes. Isso torna nosso atendimento mais humanizado e garante mais bem-estar aos usuários do SUS”, afirmou.

A aquisição das cadeiras faz parte do compromisso do Governo do Tocantins em ofertar uma saúde de melhor qualidade, buscando sempre melhorias para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Desde 2021, o governo já adquiriu mais de 10 mil equipamentos de baixa, média e alta complexidade como aparelho de ultrassom, mesa cirúrgica, arcos cirúrgicos, monitores, berços, poltronas, ar-condicionado, suporte para soro, raio-x, cadeiras de rodas, biombo e outros, um investimento que ultrapassa a marca dos R$14 milhões de reais.

Revisão Textual: Aldenes Lima/Governo do Tocantins