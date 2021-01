Hemodinâmica do Hospital Geral de Palmas registra mais de 1,7 mil procedimentos durante pandemia

Mesmo diante da pandemia, o serviço de Hemodinâmica do Hospital Geral de Palmas (HGP) continuou dando assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), com a realização de procedimentos de alta complexidade em pacientes internados ou de urgência. Só em 2020, foram realizados 1.736 procedimentos.

Segundo o médico cardiologista especialista em Hemodinâmica do HGP, Andrés Sánchez, é fundamental que os serviços de hemodinâmica continuem funcionando normalmente, com o objetivo de reduzir a mortalidade cardiovascular. O médico citou um estudo realizado em Nova York/EUA, que revelou que entre 30 de março e 5 de abril de 2020, o número de pessoas que morreram de infarto em casa foi oito vezes maior, se comparado ao número de mortes no mesmo período de 2019.

“Pelo risco de contágio, as pessoas tiveram medo de ir aos hospitais e aos consultórios, o que acarretou aumento da mortalidade cardiovascular. Por isso, é imprescindível que diante de doenças agudas potencialmente fatais como o infarto agudo do miocárdio, os pacientes façam consultas, reduzindo assim a mortalidade cardiovascular. Os hospitais estão preparados para atender com segurança os pacientes com outras doenças potencialmente fatais”, conclui Andrés Sánchez.

Mutirão de procedimentos eletivos

Para reduzir a fila de espera por procedimentos cardíacos, o serviço de Hemodinâmica vem promovendo mutirões nos fins de semana. Este ano, já foram realizados 34 procedimentos eletivos.

De acordo com a enfermeira supervisora da Hemodinâmica, Leilane Aparecida Aires, o serviço atendeu normalmente todos os pacientes internados em emergência durante a pandemia em 2020, seguindo todas as medidas de prevenção à Covid-19 já implantadas em todos os setores do hospital, além de seguir protocolo específico para Hemodinâmica elaborado pela direção multiprofissional.