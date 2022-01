Hemocentros do Tocantins precisam de doações de sangue com urgência

Texto: Secom

A Secretaria de Estado da Saúde (SES–TO), por meio da Hemorrede Tocantins, entrou em estado de alerta máximo ante aos estoques críticos apresentados nos últimos meses. Devido ao avanço no número de casos da covid-19, aumento dos casos de dengue e influenza, como também, em razão das festividades de fim de ano, muitos doadores não retornam às unidades de coleta para efetuar sua doação.

Atualmente, os hemocentros estão com estoques críticos, o que compromete o atendimento das unidades hospitalares públicas e privadas de todo Estado, já que os hemocentros são as únicas opções para o abastecimento de sangue nos hospitais. Outro ponto de atenção são as cirurgias eletivas que ficam comprometidas com o estoque baixo de sangue.

A gerente técnica do Hemocentro Coordenador de Palmas, Eveline Leão Ávila Pessoa, faz um alerta “estamos com estoque em nível crítico, se não houver coleta, infelizmente, entraremos em colapso”, a gerente ainda esclarece que “devido janeiro ser um mês de férias, o número de doadores cai significativamente, porém com o aumento no número de casos de covid-19, gripe e dengue, a situação complicou ainda mais”.

Agendamento

Para realizar a doação é necessário fazer o agendamento. Veja os números abaixo e escolha uma unidade mais próxima.

Em Palmas a doação pode ser agendada pelo telefone 3218-3232/0800-642-8822, o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 18h30 e sábado das 7 às 12h30.

Na Unidade de Coleta Palmas (anexo ao HGP), o funcionamento também é segunda a sexta-feira das 7 às 18 horas.

Em Araguaína o agendamento é pelo número 3411-2915, o funcionamento é de segunda a sexta-feira das 7 às 18h30 e sábado 7 às 12h30.

Em Gurupi para doar, é só agendar pelo número 3312-2237, o funcionamento é segunda a sexta-feira das 7h às 18h30 e sábado das 7 às 12h30

No município de Porto Nacional, para doar basta ligar no número 3363-5161, o horário de funcionamento é das 7 às 12h30 de segunda a sexta-feira e no sábado das 7 às 12h30.

Augustinópolis o agendamento deve ser realizado pelo número 3456-1153, o funcionamento é de segunda a sexta-feira 7 às 12h30 e no sábado das 7 às 12h30.