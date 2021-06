Hemocentro em parceria com quadrilheiros fomenta doação de sangue

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Hemorrede Tocantins, em parceria com a Federação dos Quadrilheiros do Tocantins realizará durante o mês de junho, a Campanha Movimento Juninos pela Vida, que tem o intuito de fomentar a doação de sangue. Cada sábado, deste mês, uma quadrilha irá encaminhar cinco componentes, para realizar a doação de sangue. Na manhã deste sábado, 05, no Hemocentro Coordenador de Palmas, a Campanha teve início.

Segundo Robéria Fernandes, responsável pela Captação de Doadores do Hemocentro Coordenador de Palmas, parcerias como esta são de extrema relevância, diante da situação atual. “Nós gostaríamos de agradecer a parceria com a Federação de Quadrilhas Juninas do Tocantins por abraçar essa campanha do Junho Vermelho nesse momento crítico, ações sociais como esta é o que tem nos ajudado na manutenção dos estoques de sangue”, explicou a servidora.

O vice-presidente da FEQUAJUTO (Federação das Quadrilhas Juninas do Estado do Tocantins) Claudio Maranhão, explica a relevância da ação “queremos mostrar que o movimento junino não é só dançar Quadrilha. Tem um trabalho social por trás, que é muito grande, não só esse da doação de sangue, mas também com jovens carentes e em situação de risco, oportunizando experiências novas e inserção no meio cultural”.

O vice-presidente complementa que os familiares dos quadrilheiros também são convidados a doarem. “A ideia não é parar por aqui, mas que essas pessoas se tornem doadores permanentes”, afirma.

A adolescente Alerrandra Vitória, de 16 anos, realizou sua primeira doação de sangue na campanha, “hoje é a primeira vez que estou doando, mas sempre tive vontade de doar, e é bom que está sendo nessa campanha dos quadrilheiros, que é uma das minhas paixões. Confesso que achava que seria mais difícil, também tinha medo da agulha, mas foi muito mais simples do que imaginei, essa é a primeira de muitas outras”, afirmou.

Agendamento para doação

Todas as unidades de coletas de sangue da Hemorrede Tocantins estão funcionando regularmente, de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h30. Aos sábados das 7h às 12h30, exceto a unidade anexa ao Hospital Geral de Palmas (HGP).

A doação de sangue pode ser agendada, em Palmas, pelo telefone (63) 3218-3232 e 0800-6428822, em Gurupi no (63) 3312-2237, Araguaína pelo (63) 3411-2915, Porto Nacional no (63) 3363-5161 e em Augustinópolis através do número (63) 3456-1153.

