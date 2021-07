Gurupiense é selecionada para participar do Tocas House

A gurupiense Beth Melo, 36 anos, é a representante da nossa cidade que vai participar do reality show “Tocas House”, um projeto que tem como público-alvo criadores de conteúdo presentes nas redes sociais.

A “Tocas House” reunirá influenciadores de várias regiões do Tocantins, com o intuito de dar maior visibilidade ao estado. Isso será realizado por meio da promoção dos influenciadores e criadores de conteúdos que estarão na casa, envolvendo também suas respectivas cidades e parceiros.

Beth Melo, que é maquiadora e digital influencer, foi convidada a participar do reality show e diz que está feliz em poder representar Gurupi e contar um pouco da sua trajetória. “Em 2015, iniciei nas redes sociais divulgando os trabalhos que desenvolvia e naquela época percebi a interação do público, visto isso, comecei a postar dicas de maquiagem e com isso os seguidores só aumentavam. Minha caminhada não foi fácil. Enfrentei e enfrento preconceito por não ter o padrão de beleza. Mas por meio do carisma fui conquistando mais seguidores a cada dia, com isso, fui chamando a atenção de empresas de nível Nacional, Regional e local, hoje nossa rede de amigos seguidores já soma mais de 25 mil no Instagram”, frisou.

A influencer explica ainda que o Tocas House é um projeto de entretenimento e uma forma de impulsionar a carreira dos participantes e das empresas tocantinenses.

O QUE É TOCASHOUSE?

A @TOCASHOUSE é um projeto que tem como público-alvo criadores de conteúdo presentes nas plataformas Instagram e TikTok.

