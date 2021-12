Governador Wanderlei, deputados Antonio Andrade, Claúdia Lelis, Carlos Gaguim e prefeita Josi Nunes participam da formatura do Colégio Militar de Gurupi

Como parte da política de valorização do setor educacional, o governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou na tarde desta sexta-feira, 10, da solenidade de formatura dos alunos do Colégio Militar Presidente Costa e Silva, em Gurupi. O evento foi realizado no quartel do 4º Batalhão da Polícia Militar de Gurupi (4º BPM) e contou com a presença do titular da pasta da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Fábio Vaz, do comandante-geral da PM, coronel Silva Neto, do presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade, e da prefeita da cidade, Josi Nunes.

Ao todo, 31 estudantes receberam o certificado de conclusão da 3ª série e 90 concluíram o 9º ano do ensino fundamental e já podem ingressar no ensino médio.

O governador Wanderlei Barbosa fez questão de destacar a importância da parceria com a Polícia Militar para implantação de unidades escolares militares no Estado. “Essa parceria foi justamente para proporcionar aos alunos uma disciplina pedagógica. Queremos qualidade pedagógica, mas também queremos disciplina para os nossos jovens”, ressaltou.

Wanderlei Barbosa reafirmou que a educação está entre as prioridades de investimento em sua gestão e que planeja levar cursos superiores em diversas localidades do Estado.

O secretário Fábio Vaz destacou a parceria da Secretaria da Educação com a Polícia Militar como um exemplo de política pública direcionada, que visa a formação do aluno e do cidadão por meio dos conceitos de disciplina e civismo. “O grande orgulho de um pai é saber que o filho está em uma escola que ensina valores e forma cidadãos”, frisou.

O Colégio

O Colégio Militar Presidente Costa e Silva adotou a modalidade de ensino militar em 2019. Na época, contava com 224 alunos. Hoje, a unidade de ensino tem 634 alunos cursando Ensino Fundamental 1 e 2; Ensino Médio Técnico em Instrumento Musical. O Ensino Médio ofertado é na modalidade integral. A unidade de ensino faz parte do Programa Escola Jovem e Ação, com foco no protagonismo juvenil.

Estrutura

A unidade conta com 20 salas de aula, duas salas de recursos (atendimento aos alunos especiais) e duas quadras de esporte cobertas. O curso técnico oferece aos alunos aulas de canto coral e aulas práticas com instrumentos musicais.

Presenças

O evento contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade, da prefeita da cidade, Josi Nunes, deputado federal Carlos Henrique Gaguim, deputada estadual Claudia Lelis, Secretário da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Fábio Vaz, do comandante-geral da PM, coronel Silva Neto, entre outras autoridades.