Gurupi segue com vacinação contra Covid em cinco UBS

Gurupi segue com a vacinação contra a Covid-19 em 05 Unidades Básicas de Saúde (UBS). Atualmente o município realiza a imunização dos moradores acima de 12 anos, com a primeira e segunda doses. A dose de reforço também segue sendo aplicada, com um intervalo de cinco meses após a segunda dose, em todos os moradores com 18 anos ou mais.

Até esta quarta-feira, 24, foram aplicadas 103.358 doses da vacina contra a Covid-19 em Gurupi. Sendo que 62.459 são referentes à primeira dose; 37.593 são de segunda dose e 3.306 de terceira dose.

“Há 06 meses atrás estávamos passando por uma crise com falta de oxigênio, os leitos dos hospitais todos lotados e a vacina veio e mostrou que é uma solução eficiente contra a Covid-19. É vital que as pessoas busquem a vacina, seja para primeira, segunda ou terceira dose, para que a gente realmente possa vencer esta doença”, declarou o diretor de Vigilância e Proteção à Saúde de Gurupi, Marcus Teixeira Marcolino.

1ª Dose

Os menores de idade, entre 12 e 17 anos, precisam ir se vacinar acompanhados dos pais/responsáveis e apresentar cópia dos documentos pessoais dos mesmos, juntamente com o Termo de Consentimento devidamente assinado, que está disponível no site da Prefeitura, www.gurupi.to.gov.br. O menor deverá apresentar ainda a cópia dos documentos pessoais e o cartão de vacinação.

Já quem tem mais de 18 anos e, por algum motivo, ainda não tomou a primeira dose, também pode se vacinar. É preciso apresentar o cartão de vacinação e os documentos pessoais.

O imunizante disponível é da Pfizer.

2ª Dose

O intervalo entre a primeira e a segunda dose varia de acordo com o fabricante.

Coronavac – intervalo de 28 dias

AstraZeneca – intervalo de 60 dias

Janssen – intervalo de 60 dias

Pfizer – intervalo de 21 dias

O Ministério da Saúde informou que quem tomou a vacina da Janssen precisa completar o esquema vacinal com duas doses, em um intervalo de dois meses.

Em Gurupi, a Janssen foi aplicada no final do mês de junho, como explica o diretor de Vigilância e Proteção à Saúde de Gurupi, Marcus Teixeira Marcolino. “Em relação à segunda dose da Janssen, chegando as vacinas nós vamos aplicar, porque já completou o prazo de aplicação da primeira dose”, frisou.

3ª Dose

Gurupi também aplica a dose de reforço nas pessoas que tenham mais de 18 anos e já completaram o esquema vacinal contra a Covid-19. A vacina é para quem tomou a 2ª dose há cinco meses ou mais. A 3ª dose é do imunizante Pfizer e vale para qualquer vacina aplicada anteriormente.

Pontos de Vacinação

Em Gurupi a vacinação acontece em cinco unidades básicas de saúde, que são: Sol Nascente, Rosendo (Rua 15), João Manoel (Rua 06), Nova Fronteira e Jardim dos Buritis. A aplicação acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, e é preciso levar o cartão de vacinação.

Conforme Marcolino, na Unidade do Sol Nascente estão disponíveis as vacinas Coronavac, Pfizer e AstraZeneca e nas unidades Rosendo, João Manoel, Nova Fronteira e Jardim dos Buritis apenas a Pfizer.