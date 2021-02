Gurupi recebe projeto Nossa Energia entre dias 09 e 11 de fevereiro

Nesta terça-feira (09), Gurupi recebe o projeto Nossa Energia, da Energisa Tocantins. O programa traz diversas ações direcionadas para a população. Os serviços serão realizados em uma estrutura móvel que ficará na Feira Coberta Joaquim Francisco Lopes, a Feira da Rua 13, na saída para Peixe.

O projeto permanecerá em Gurupi até a próxima quinta-feira (11), e os atendimentos ocorrerão das 08 às 16 horas nos dias 09 e 10; e das 08 ás 12 horas, no dia 11. Durante a ação, a Energisa realizará a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED. Cada família pode substituir até seis luminárias.

Também está entre os benefícios do projeto, o cadastramento na tarifa social, ou seja, desconto que pode variar entre 10% a 65%, dependendo da faixa de consumo, na fatura de energia de famílias que atendem os critérios. Para isso, elas devem ser inscritas no Cadastro Único do Governo Federal com cadastro atualizado dentro dos últimos dois anos; ou receberem algum amparo vinculado ao Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC.

Para realizar o procedimento será necessário apresentar documentos de identificação pessoal (RG e CPF), conta de energia atualizada e extrato do Número de Identificação Social (NIS) atualizado.

O Vice-prefeito e Secretário do Trabalho, Assistência Social e Proteção a Mulher de Gurupi, Gleydson Nato, reforça a parceria do município no projeto. “É uma ação importante da Energisa que conta com a nossa pareceria, através da Secretaria de Assistência Social do município, pois leva a quem precisa a troca de lâmpadas e o desconto com a tarifa social, e tudo que vem de benefício para nossa cidade nós somos parceiros”, disse.

Devido à Pandemia, protocolos de prevenção foram adotados para garantir a segurança dos profissionais envolvidos no projeto e, também, do público. Para evitar aglomeração, as equipes da empresa vão até às residências para realizar as entregas aos moradores. Também são montadas estruturas em um ponto estratégico dos municípios. É obrigatório o uso de máscara e, no local, pode-se higienizar as mãos e se acomodar respeitando o distanciamento mínimo, mantendo as medidas de prevenção contra o coronavírus.

Projeto Nossa Energia

Segundo a Energisa, o projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e é realizado em comunidades de baixo poder aquisitivo nos Estados em que a empresa atua. O objetivo é levar conscientização sobre o uso racional e seguro da energia elétrica, além de qualidade de vida, desenvolvimento e dicas de economia para pessoas de todas as regiões do país, gratuitamente.