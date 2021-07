Gurupi: Mais de 300 pessoas realizaram os testes rápidos nas Barreiras Sanitárias

Mais um final de semana e as equipes da saúde realizaram as Barreiras Sanitárias nas saídas de Gurupi. O trabalho é uma realização da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Gurupi, em parceria com Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT).

No sábado, 03, e domingo, 04, na saída para Peixe, 171 pessoas realizaram os testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19. 163 pessoas receberam resultados negativos e seis testaram positivo.

Na Barreira Sanitária da saída para Dueré, foram realizados 166 testes; 37 pessoas receberam diagnósticos positivo e 117 negativo.

As pessoas que testaram positivo foram orientadas a procurar as unidades de saúde de plantão durante o fim de semana.

Além da testagem, as equipes também realizaram a verificação de temperatura e orientaram sobre os procedimentos para diminuir os riscos de contágio e transmissão do Coronavírus.

Nas duas Barreiras, 192 motoristas de carros e 37 motociclistas receberam orientações.

A Coordenadora das Barreiras Sanitárias, Maria José Ribeiro, destaca que o maior objetivo desse trabalho é orientar motoristas e passageiros sobre as medidas de segurança, além da realização dos testes e aferição de temperatura. Ela destaca que caso a pessoa receba o resultado negativo, ela é encaminhada à unidade de saúde do setor Sol Nascente, que funciona como unidade sentinela. Ela enfatiza que as pessoas assintomáticas também são convidadas a realizar a testagem.

Fiscalização Covid

Os fiscais da Força-Tarefa de Fiscalização também realizaram diversas ações no período de 28 de junho a 03 de julho. Nestes dias foram realizadas 220 visitas técnicas, sendo 154 inspeções de rotina e 66 denúncias.

No sábado, 03, foram realizadas 29 visitas técnicas e 13 denúncias.

A Operação conta com a parceria da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, Procon, Anvisa e Detran. As equipes realizaram fiscalizações em vários setores da cidade verificando o cumprimento do decreto.

A equipe orienta que denúncias podem ser realizadas por meio do telefone (63) 3315-0077, na Ouvidoria do Município.