Gurupi lança aplicativo Colab para gestão colaborativa

Gurupi dá início a uma nova fase da administração pública com a implantação da gestão colaborativa por meio do aplicativo Colab, que é uma ferramenta que vai funcionar como uma ponte entre o poder público e a população.

Uma das principais funcionalidades do aplicativo é a de zeladoria urbana, um canal em que o cidadão poderá acionar para serviços essenciais; outra novidade é a possibilidade de realização de consulta pública, espaço em que o gurupiense poderá opinar e sugerir em diversas discussões.

A prefeita Josi Nunes comenta que a preocupação de sua administração é fazer uma gestão colaborativa e o aplicativo oportuniza soluções nesse sentido. “Queremos estar mais próximos dos cidadãos em Gurupi. Nossa cidade tem um potencial enorme relacionado à inovação e a gestão pública municipal pretende acompanhar esse movimento, buscando soluções com foco nas pessoas. Além das demandas de zeladoria e consulta pública, futuramente queremos disponibilizar agendamento de vacinas, pagamento de taxas, atendimento de demandas e outros serviços, tudo na palma da mão das pessoas.”, destaca.

O Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, Lucas Lemes, expõe que o Colab é uma novidade que a Prefeitura está oferecendo à população para contribuir com efetivo exercício da cidadania. “Queremos trazer o cidadão para participar da gestão de forma efetiva, da fiscalização, das solicitações, das demandas dos serviços públicos. “Vamos fazer uma gestão mais colaborativa, mais transparente, possibilitando aos cidadãos fazer suas solicitações, sugestões e elogios. Vamos agilizar e tornar o atendimento dos serviços públicos mais eficientes”, destacou.

Para a Secretária Municipal de Comunicação de Gurupi, Nicéia Menegon, o aplicativo além de aproximar gestão e população, oferece ao cidadão mais transparência dos atos do poder público e facilitará na tomada de resoluções das demandas. “Por meio do Colab, será possível uma gestão pública mais eficiente e colaborativa. Sabemos que é um processo gradual, mas queremos melhorar o nosso relacionamento e a comunicação entre o cidadão e a Prefeitura. Meu sentimento é de alegria ao ver que cada vez mais o cidadão gurupiense é colocado no centro do processo, onde cada pessoa possa exercer melhor sua cidadania” enfatiza.

A gerente do Colab em Gurupi, Joana Darc Nascimento, explica que o aplicativo está disponível para ser baixado nos sistemas Android e IOS. A partir do cadastro, o cidadão terá acesso a uma série de serviços. “É um aplicativo fácil de ser usado, bem intuitivo, e as demandas recebidas serão diretamente encaminhadas ao setor responsável, com prazos a serem cumpridos”, explana.

Além disso, o Colab é pautado em leis como a Lei Federal 13.460 ou Código de Defesa do Usuário do Serviço Público e Lei Federal 14.129 ou Lei de Governo Digital. Recentemente, o Colab passou por reformulações para atender a todos os requisitos da LGPD.

Lançamento

O lançamento do Colab aconteceu na noite desta terça-feira, 21, no auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha, com a participação da imprensa local, secretários municipais, vereadores e sociedade civil organizada.

Na abertura do evento a prefeita Josi Nunes fez a exposição do aplicativo e suas funcionalidades. Ela reforçou que o grande objetivo do Colab é aproximar o cidadão da gestão. “Adotamos essa ferramenta para fazermos a gestão mais inovadora, mais eficiente, fazer com que as pessoas se sintam corresponsáveis pela construção de Gurupi”, reforçou.

Representando a Câmara de Vereadores, o presidente da Casa de Leis, Rodrigo Maciel, afirmou que o Colab é uma ferramenta importantíssima, que com a participação da população pode trazer benefícios incalculáveis à gestão e à cidade. “O cidadão terá a oportunidade de se deparar com um problema, acionar a gestão e ela na maior agilidade possível resolver. A cidade só tem a ganhar com isso. E parabenizo a gestão pela inteligência de em um momento como este ofertar um aplicativo tão importante e toda a Câmara Municipal é parceira e vamos ajudar na divulgação da implantação desse importante aplicativo”, destacou.

O secretário de Comunicação do Estado, Élcio Mendes, participou do lançamento e comentou que Gurupi está à frente com este aplicativo que é uma ferramenta inclusiva, de participação popular, que dá voz às pessoas. “Sem dúvida a prefeita Josi Nunes e toda a equipe estão de parabéns em implantar esta ferramenta tecnológica, ainda mais em tempo de pandemia em que precisamos tanto que os serviços públicos estejam próximos do cidadão sem que necessariamente eles estejam próximo fisicamente. Estamos trazendo o apoio do Governo do Estado reforçando sempre esta parceria”, finalizou.