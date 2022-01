Gurupi: Governador Wanderlei abrirá mais leitos para atendimento de casos de Covid no HRG

Texto: Secom

Em visita técnica ao Hospital Regional de Gurupi (HRG), nesta segunda-feira, 17, o governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, verificou de perto as estruturas de atendimento aos casos de covid-19, com o intuito de melhorar o atendimento para a população. Na ocasião, também visitou as instalações do Hospital Geral de Gurupi, que será entregue ainda este ano.

Com ocupação máxima dos leitos clínicos e de UTI para atender pacientes de covid-19, o HRG conta, atualmente, com 12 leitos clínicos e 10 leitos de UTI exclusivos para pacientes em tratamento contra a doença. De acordo com a diretora multiprofissional do HRG, Patrícia Lira, serão abertos mais cinco leitos de UTI nesta segunda-feira e até o final desta semana mais cinco, totalizando 32 leitos para atender somente pacientes com covid-19 no HRG.

O governador Wanderlei Barbosa ressaltou a importância de acompanhar de perto a situação dos hospitais a fim de fortalecer as estruturas hospitalares no combate à covid-19. “A nossa vinda hoje aqui no HRG é justamente por causa do aumento dos casos de covid-19, tanto em Gurupi quanto em todo o Estado. Nós estamos olhando a estrutura que temos, para caso a gente precise fortalecer as nossas estruturas hospitalares para os casos de covid-19. Gurupi é uma referência. Aumentamos mais 10 leitos de UTIs no HRG esta semana e, se for necessário, aumentaremos mais 20 no Hospital Geral”, declarou.

Mesmo com o aumento de casos de covid-19 na cidade, o Hospital Regional de Gurupi não deixou de realizar as cirurgias eletivas na cidade, tendo disponibilizado seis leitos para cirurgias por dia (dois para obstetrícia e quatro para os demais), de acordo com a capacidade do hospital, seguindo a determinação do Governador. “Um fato importante é não parar as cirurgias eletivas, nós vamos continuar realizando”, frisou o governador Wanderlei Barbosa.

Segundo a diretora multiprofissional do HRG, Patrícia Lira, mais 50% dos casos de Covid e de óbitos pela doença são de pessoas que não tomaram a vacina ou não completaram o esquema vacinal, tomando somente a primeira dose.

O governador Wanderlei Barbosa destacou que é preciso fazer a conscientização da população. “Vamos reforçar para os nossos prefeitos as campanhas de vacinação. Está provado para todos que as pessoas vacinadas estão com o organismo mais forte para enfrentar a doença e aqueles que não se vacinaram são os que estão ocupando os leitos de UTI. Então a nossa preocupação com a população é fazer a conscientização de todos para que se vacinem”, destacou.

HGG

O governador Wanderlei Barbosa visitou, ainda, o Hospital Geral de Gurupi que apresenta alguns problemas na estrutura e afirmou que se for preciso irá reativar os 20 leitos de Covid do HGG, mas não da forma como está. “O novo Hospital tinha 20 leitos de Covid e se precisar nós reativaremos, mas nós não queremos que o ambiente seja assim. Essa é uma obra importante para a região sul do Tocantins, uma obra regional e ela apresenta defeitos na sua estrutura entrando água por todo hospital, não tendo local para desembarcar os pacientes e além disso, nos preocupa o piso com defeito. Acionei os secretários da Infraestrutura e da Saúde para que venham verificar e cobrar uma melhor execução dessa obra. O Hospital Geral de Gurupi não pode ser entregue com essa qualidade”, finalizou.