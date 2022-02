Gurupi: Alunos voltam às aulas na rede municipal em formato 100% presencial

Texto: Secom/Prefeitura de Gurupi

As escolas e creches da rede municipal de ensino de Gurupi receberam alunos nesta segunda-feira, 31, com aulas normais e em formato presencial. As unidades escolares foram preparadas para voltar à rotina tradicional com o reforço na sinalização das regras sanitárias orientando a respeito do distanciamento entre pessoas, da importância da higienização das mãos e do uso de máscaras.

A Escola Municipal Elizeu de Carvalho, na Vila Industrial em Gurupi, recebeu uma decoração especial para recepcionar os estudantes após as férias. A técnica de enfermagem, Jaqueline Pereira Borges estava contente e segura ao deixar os filhos, João Vitor de 10 anos e Isadora 3, na escola do bairro. “Eles vieram super felizes, estavam ansiosos para voltar logo a escola, principalmente a mais nova que ainda não tinha frequentado a escola e sempre via o irmão vir. Essa volta ao presencial ajuda demais no desenvolvimento deles e para mim é essencial”, avaliou.

Prevenção

A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, juntamente com o vice-prefeito, Gleydson Nato, a Secretária Municipal da Educação, Amanda Costa, o Vereador, Professor Davi Abrantes e outros servidores da pasta estiveram recepcionado pais e alguns estudantes na Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Raimunda Regino de Lima, no Setor Vila Nova.

Josi Nunes tranquilizou a comunidade escolar sobre o cenário epidemiológico apontando casos em alta da Covid-19 no momento em que o município inicia o ano letivo em formato totalmente presencial. “Estamos conseguindo voltar com todas as turmas com fluxo normal a partir de agora, então é um recomeço onde vamos estar trabalhando para que nossas crianças possam estar recompensando toda eventual dificuldade, da falta de aulas presenciais nesses últimos dois anos”, disse.

A prefeita assegurou que serão criados vários projetos para atender ao processo de inclusão, como aqueles voltados a alunos com autismo. “São passos a passos que vamos dando, cada dia melhor, com mais projetos para atender essas crianças e fazer com que elas realmente consigam aprendizagem de qualidade e o que é desejado pelos pais e que Gurupi se desponte nesse cenário”, planejou Josi Nunes.

Imunização

A Secretária Municipal da Educação, Amanda Costa falou sobre a importância de apresentar o comprovante de vacinação das crianças no retorno às aulas na rede. “Todos os nossos servidores foram vacinados em 2021, na primeira dose com cerca de 97% de imunizados e com a segunda dose com uma média de 95%. Então, nos sentimos seguros em solicitar desses servidores e dos alunos acima de 12 anos, que já tenham passado pelo período de vacinação, e da comunidade em geral que ao adentrarem nas unidades escolares a apresentação do seu cartão de vacinas atualizado, em decorrência do decreto sanitário que nós temos em vigor”, declarou.

A gestora da Educação lembra aos pais ou responsáveis que é importante aos alunos que estão em idade vacinal seja providenciado o fechamento do ciclo de imunização para que o passaporte nessa faixa etária também possa ser conferido.

Já Josi Nunes reitera que as unidades escolares da rede oferecem ambiente seguro. “Nós voltamos no semestre passado com escalonamento das turmas e não tivemos nenhum caso de Covid em nossas escolas, claro, que com o surgimento dessa variante a contaminação é muito grande, mas estamos seguindo todos os protocolos, os profissionais da Educação passaram por treinamento para prevenção dessa possível contaminação e vamos ficar monitorando. Caso surja alguma contaminação nós paralisamos o período necessário e vamos voltando. Infelizmente nós vamos ter que aprender a conviver com a Covid, porque é um problema que vai e volta e nós vamos nos adaptando e aprendendo a cada dia, mas não podemos mais parar as atividades, principalmente a escola”, enfatizou a Prefeita.