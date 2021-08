Grupo de Criminologia da DPE cria comissão para acompanhar a política de cota do processo seletivo

…

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Criminologia e Política Criminal (GEPcrim), da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO), criou a Comissão de Análise de Compatibilidade com a Política Pública de Cotas para acompanhar o processo seletivo referente à política de cotas, tendo em vista que 30% de vagas do GEPCrim serão destinadas para candidatos negros, indígenas e quilombolas.

Ela será composta pela defensora pública Denize Souza Leite, pela analista jurídico Iranice de Lourdes da Silva Sá Valadares e pela assistente de Defensoria Pública Eva Pereira Régis.

A comissão foi formada após processo seletivo coordenado pela Escola Superior (Esdep) com apreciação do Conselho Superior da DPE-TO, realizado entre os dias 15 de julho e 06 de agosto. Mais informações podem ser conferidas na portaria de nº 004, de 17 de agosto de 2021, que constitui a criação de Comissão.

De acordo com a diretora-geral da Esdep, a defensora pública Téssia Gomes Carneiro, a composição da Comissão é de extrema importância para garantir transparência e credibilidade ao desenvolvimento das atividades do GEPCrim. “Além da experiência inaugural com a primeira Comissão, a escola se engrandece com a rica composição das inscritas”, declarou.

Processo Seletivo

As inscrições para os interessados em participar estão abertas até esta sexta-feira, 20. Basta se cadastrar aqui.

O processo seletivo será dividido em duas fases: Análise Curricular e Entrevista. A primeira etapa se dará mediante a apresentação de currículo na plataforma Lattes. Já a segunda, a entrevista, será individual e acontecerá de forma virtual, em data previamente agendada.

Segundo o Edital, ainda serão critérios de avaliação e seleção, a disponibilidade e o envolvimento do(a) candidato(a) para os projetos do grupo de estudos e pesquisa.

A lista com os nomes dos(as) aprovados(as) para o Grupo de Pesquisa deve ser divulgada no dia 23 de agosto, no endereço eletrônico https://www.defensoria.to.def.br/escola.

Mais informações do Edital aqui.

GEPCrim

O Grupo foi desenvolvido para estudar, debater e aprofundar os conhecimentos em política criminal, criminologia e conhecimentos afins, como filosofia política e direitos humanos. Serão doze encontros, sendo que o primeiro acontecerá, no formato virtual, no dia 24 de setembro.