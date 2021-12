Grandes obras de Palmas têm frentes de trabalho reduzidas em função do volume de chuvas

Em função das intensas chuvas recentes e do encharcamento do solo, as obras de drenagem, rejuvenescimento asfáltico e sinalização viária do Programa de Requalificação Urbana de Palmas foram parcialmente paralisadas. As empresas encarregadas por essas frentes manterão, durante este período chuvoso, equipes de plantão para executar serviços menos impactados, como concretagem de meio-fio e calçadas e a execução de bocas de lobo, que estão em andamento tanto no Jardim Taquari e na ASR-SE 15. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), a suspensão parcial é procedimento previsto legalmente quando fatores de força maior causam impactos negativos nos canteiros de obras.

As chuvas que incidiram em Palmas, entre 1º de outubro e 16 de novembro deste ano, alcançaram volume acumulado de 736,5 milímetros. Valor que é 127% superior ao acumulado de precipitações registradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no mesmo período de 2020 (323,2 mm). O mês de novembro de 2021, especialmente, concentrou chuvas volumosas. Segundo o Inmet, os 433,6 mm de chuvas acumuladas no mês foram 344,7% superiores ao mesmo período do ano passado, quando houve 97,5 mm. O mesmo cenário é esperado para dezembro deste ano (veja dados ao final).

Obras avançadas

São quatro as obras, financiadas pelo Banco do Desenvolvimento da América Latina (CAF), que estão em execução: nas quadras Arne 54 (408 Norte), Arne 64 (508 Norte), ASR-SE 85 (812 Sul), ASR-SE 25 (212 Sul), ASR-SE 15 (112 Sul) e ASR-SE 25 (212 Sul) e nas avenidas adjacentes, bem como no Jardim Taquari. As obras estão dentro do prazo contratual com percentual avançado de execução. Confira os percentuais de execução até novembro deste ano:

– Lote 1 (Arnes e avenidas adjacentes): 93%

– Lote 2 (avenidas e quadras centrais e industriais): 74%

– Lote 3 (T-20, T-21): 85%

– Lote 4 (T-30, T-31, T-32, T-33): 72,21%

A interrupção parcial interrompe a contagem do prazo de execução das obras, que deverão aguardar melhora das condições climáticas e a secagem do solo para retomada das intervenções de terraplanagem e pavimentação asfáltica.

Chuvas em dezembro

A comparação dos registros parciais do Inmet de dezembro deste ano e a do ano anterior também indicam crescimento. Os 16 primeiros dias de dezembro de 2020 receberam 97,2 mm de chuvas, enquanto a mesma época de 2021 já registra precipitações acumuladas de 160,6 mm.