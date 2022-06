Governo do Tocantins repassa R$ 1,3 milhão ao Corpo de Bombeiros para contratação e aparelhamento de brigadistas

Na Semana do Meio Ambiente, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), reforça as ações de combate às queimadas irregulares com a assinatura, nesta quarta-feira, 1°, do Termo de Execução Descentralizada (TED) com Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBMTO) para repasse de R$ 1,3 milhão que vai viabilizar a contratação e o aparelhamento de brigadistas para atuarem na prevenção e no combate aos incêndios florestais durante o período de estiagem em 2022.

O recurso é oriundo do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FERH) e o termo foi assinado no gabinete da Semarh pela secretária de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Miyuki Hyashida; e pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, coronel Carlos Eduardo Souza Farias.

A secretária Miyuki Hyashida falou da importância do repasse para acelerar e fortalecer o trabalho de combate às queimadas. “Esse recurso é essencial para que possamos agir e executar as ações de combate ao fogo. Nessa época do ano, além da prevenção e do monitoramento, é essencial a proteção dos brigadistas na execução das suas atividades”, explicou.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, coronel Carlos Eduardo Souza Farias, enfatizou a importância da parceria com a Semarh. “Estamos no segundo ano, consolidando, com a Semarh, que firmou essa parceria por meio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, e está sendo um divisor de águas para consolidação dessas ações. Assim, conseguimos fortalecer as ações de combate em todo o processo, possibilitando que mais pessoas possam atuar na prevenção, no corpo a corpo, seja nas escolas, seja com o produtor rural, fortalecendo as ações do projeto Foco no Fogo“, afirmou, ressaltando que, neste ano, foi possível antecipar as ações para o início da temporada de estiagem.

Com o repasse do ano de 2021, foram contratados 80 brigadistas que foram distribuídos nas sedes das unidades operacionais do CBMTO nos municípios de Araguatins, Araguaína, Colinas do Tocantins, Gurupi, Dianópolis, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. (Com informações da Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins).

*Estagiária sob supervisão de Fábia Lázaro

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate