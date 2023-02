Governo do Tocantins reativa destacamento da Polícia Militar de Dueré com aumento de efetivo e entrega de viatura e equipamentos

À frente de mais uma ação do Programa TO Mais Seguro, o governador Wanderlei Barbosa reativou nesta quarta-feira, 8, o Destacamento da Polícia Militar em Dueré. “É com grande honra poder possibilitar a segurança no município de Dueré. O nosso povo quer dignidade e segurança é nossa prioridade. Formamos policiais, abrimos um novo concurso para reforçar ainda mais nosso efetivo e não seremos omissos com a região” afirmou o Governador.

O vice-governador, Laurez Moreira, natural de Dueré, destacou a atuação do Governo do Tocantins em ampliar o alcance da segurança pública na cidade. “A nossa Polícia Militar tem histórico e hoje resgatamos a figura do poder público por meio do policiamento de Dueré. Agradecemos ao Governador, pois sabemos que não existe segurança sem efetivo policial”, expressou.

O destacamento de Dueré existe desde 1963, porém, por falta de efetivo, não estava funcionando diariamente e dependia do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Gurupi. Agora, com a iniciativa do Governo do Tocantins, a unidade funcionará diariamente com o apoio de seis policiais, oriundos da turma de alunos-soldados formados no último concurso público da Polícia Militar do Tocantins.

Para além do reforço no policiamento, o Governo do Tocantins também entregou Kits Destacamento e com isso a unidade de Dueré passou a contar com uma viatura, um tablet, um rádio transmissor, uma impressora térmica, uma submetralhadora SMT, coletes, pistolas e munições.

Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, os cidadãos terão mais segurança com o destacamento devidamente equipado e com o reforço policial necessário. “Sentimos muito orgulho do 4º Batalhão de Polícia Militar e do excelente trabalho que vem realizando aqui pela região. Queremos, com a reinauguração deste destacamento de Dueré, proporcionar um melhor apoio ao cidadão tocantinense, reestruturando e equipando o efetivo, trazendo mais policiais para aumentar a sensação de segurança da região”, disse o comandante-geral.

Para o prefeito de Dueré, Valdeni Carvalho, a atenção do Governo do Tocantins com o destacamento representa muito para os duerenses e significa o compromisso do Governador com uma das pautas de maior demanda da cidade. “É com satisfação que recebemos o Governo do Tocantins para essa ação. Temos agora um policiamento equipado que vai garantir a segurança ostensiva de nossa população”, declarou o prefeito.

