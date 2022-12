Governo do Tocantins realiza mais de 9 mil cirurgias eletivas este ano

Por Dayana Nascimento

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Saúde (SES-TO), já realizou 9.125 mil cirurgias eletivas este ano, número expressivo que supera a produção total dos últimos quatro anos: 2021 (2.729), 2020 (2.626), 2019 (5.844) e 2018 (4.110).

Nesta sexta-feira, 2, foi divulgado o balanço dos procedimentos realizados no mês de novembro, quando a produção das unidades hospitalares geridas pela SES, dos municípios conveniados e empresas credenciadas somam 872 cirurgias eletivas.

Uma das beneficiadas é a paciente do município de Angico, Maria José da Silva Rodrigues, 52 anos, que há mais de um ano aguardava por um procedimento de varizes e, no dia 26 de novembro, teve sua espera finalizada. “Estava aguardando por essa cirurgia há muito tempo, por causa das dores já não conseguia fazer muita coisa, não podia ficar muito tempo em pé. Foi uma alegria o dia que fiquei sabendo que ia fazer a cirurgia, estou me recuperando bem e agora só aguardando o meu retorno”, destacou.

O cirurgião vascular do Hospital Regional de Augustinópolis, Jandui Medeiros Lopes, médico que realizou o procedimento, explicou que a cirurgia de varizes retira as veias doentes que prejudicam a circulação sanguínea, melhorando a drenagem do sangue nas pernas e pés e aliviando os sintomas e dores, além de impedir que o quadro da doença evolua.

“Este resultado recorde no número de procedimentos realizados é fruto do envolvimento de todas as equipes que atuam em nossos hospitais, as quais não medem esforços para atender bem e de forma ágil cada paciente acolhido. Também vale destacar o papel das áreas técnicas da Secretaria que trabalham para o bom funcionamento das unidades hospitalares”, destacou o titular da SES-TO, Afonso Piva. “A celeridade, qualidade e humanização do SUS é uma determinação do governador Wanderlei Barbosa, que acompanha diariamente nosso trabalho, com o olhar vigilante pela qualidade de vida da população tocantinense”.