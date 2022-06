Governo do Tocantins realiza 1ª Game Jam entre os dia 22 e 24 próximos

O Governo do Tocantins iniciará nesta quarta-feira, 22, a realização da 1ª Game Jam de Educação Fiscal, com abertura oficial, às 9 horas, no auditório da Escola de Gestão Fazendária Antônio Propício de Aguiar Franco (Egefaz), em Palmas. Esse projeto, desenvolvido pelas secretarias de Estado da Fazenda (Sefaz) e da Educação (Seduc), por meio do Grupo Estadual de Educação Fiscal, trata-se de uma competição que tem os objetivos de estimular e premiar jovens do ensino médio, matriculados na rede pública estadual, a desenvolverem produtos digitais como sites, aplicativos e jogos eletrônicos com temáticas de educação fiscal.

Estudantes das 13 regionais de ensino já estão em Palmas com agenda que vai até a noite da sexta-feira, 24, quando, no período noturno, serão conhecidos os vencedores durante um jantar de confraternização.

Nesta quarta-feira, 22, logo após as falas dos secretários de Estado da Fazenda, Júlio Edstron Secundino Santos; e da Educação, Fábio Vaz, os participantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre tecnologia e inovação que podem trazer bons resultados à sociedade em uma palestra do professor Alexandre Henrique Kavalerski Teixeira, engenheiro de Software no C.E.S.A.R e do curso de Mestrado em Ciência da Computação na UFPE.

A tarde está reservada para visitas técnicas na Receita Federal e no Senai. No período noturno, vão ao cinema em um shopping da cidade.

Na agenda de quinta-feira, palestras e início do desenvolvimento dos produtos digitais com a mentoria de técnicos da Secretaria de Estado da Educação. Essas atividades prosseguem na sexta-feira, quando, à noite, serão conhecidos os vencedores.

O projeto é uma ideia do Grupo de Educação Fiscal (Geef-TO), unidade formada por servidores da Sefaz, da Seduc e da Receita Federal, que tem a missão de promover ações que contribuam com a formação de mentalidade cidadã coletiva.

A coordenadora do Geef-TO, Andreia Gomes Feitosa, afirma que a 1ª Game Jam nasceu da percepção da necessidade de um maior envolvimento dos jovens na Educação Fiscal do Estado. “Os jovens são os motores das mudanças de comportamentos, então, cabe a nós técnicos aproveitar esses potenciais para a concretização de novos hábitos”, informa.

A 1ª Game Jam tem como parceiros a Receita Federal do Brasil, o Sindicato de Auditores Fiscais da Receita Estadual do Estado do Tocantins (Sindare) e o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Tocantins (Sindifiscal), que, juntos, desenvolvem um importante trabalho voltado para educação fiscal.

