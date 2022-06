Governo do Tocantins reajusta tabela de diárias dos servidores em até 25%

O Governo do Tocantins reajustou a tabela de diárias dos servidores públicos do Executivo Estadual em até 25%. A medida foi publicada, via Decreto n° 6.468/2022, no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa terça-feira, 21.

Conforme a nova tabela, o maior reajuste é o de 25%, que contempla o grupo de servidores de níveis fundamental e médio, que desenvolvem serviços operacionais, como é o caso dos motoristas, fiscais do Detran, técnicos de enfermagem, entre outros. Já o reajuste de 20% engloba os servidores com cargos de nível superior, tais como gerentes, engenheiros, enfermeiros, assistentes sociais, entre outros.

“Fizemos um estudo para entender os impactos em cada pasta. Por meio desse novo reajuste, reafirmamos mais uma vez que o posicionamento do Governo do Tocantins é buscar as melhores alternativas para o servidor público. Os maiores beneficiados com este aumento serão os servidores que recebem os menores salários”, frisa o secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica.

O Governo do Tocantins tem buscado constantemente o diálogo e colocado em prática ações de interesse dos servidores públicos, a exemplo do pagamento das datas-bases e das progressões e dos seus retroativos, além de jornada laboral de 6 horas (das 8 às 14 horas).

A tabela com os reajustes das diárias entra em vigor na data de publicação do Decreto, nessa terça-feira, 21.

Edição: Caroline Spricigo

Revisão Textual: Marynne Juliate