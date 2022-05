Governo do Tocantins promove Encontro Estadual de Saúde do Homem

Com o objetivo de atualizar gestores, coordenadores e profissionais de Saúde da Atenção Primária à Saúde (APS), sobre os desdobramentos da nova Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), promove nesta quarta e quinta-feira, 1° e 2 de junho, no auditório do Palácio Araguaia, o Encontro Estadual de Saúde do Homem.

O encontro é organizado pela Superintendência de Políticas de Atenção à Saúde/ Diretoria de Atenção Primária/ Área Técnica Saúde do Homem e apresentará, aos participantes, a estratégia de paternidade e cuidado e o enfrentamento de cânceres na Atenção Primária à Saúde. O evento será promovido para 75 municípios integrantes da Macrorregião Centro-sul, que são as Regiões de Saúde: Sudeste, Ilha do Bananal, Amor Perfeito, Cantão e Capim Dourado.

Segundo o gestor em Saúde da SES, Tárley Abdalla, “o evento também objetiva despertar e aumentar o interesse de gestores e técnicos nas atribuições que o município tem em relação à saúde dos homens. Além disso, será ofertado o trabalho de assessoramento à Política de Saúde do Homem, feito na diretoria, seja este momento presencial, a distância, por telefone ou webconferência”, afirma.

A programação completa do evento está disponível em: https://www.to.gov.br/saude/noticias/saude-promove-encontro-estadual-de-saude-do-homem/4itrokmrzmzu.

Edição: Lenna Borges

Revisão Textual: Marynne Juliate