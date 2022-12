Governo do Tocantins promove 2° Seminário de Silvicultura e Workshop de Seringueira na região norte do Estado

Por Elmiro de Deus

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e parceiros promovem hoje 7 e amanhã, 8 de dezembro, o II Seminário de Silvicultura e o I Workshop de Seringueira, visando fortalecer a cadeia produtiva do setor de florestas plantadas no Estado. O evento ocorre, no auditório do Sebrae, em Araguaína, região Norte do Tocantins.

Eventos

Os eventos ocorrem em dois momentos, no primeiro dia 7, o II Seminário de Silvicultura, contendo quatro painéis voltados para “Florestas energéticas de Tachigali Vulgaris (Cachamorra branca): desafios e perspectivas”; “Sistemas de produção do Açaí”; “Espécies arbóreas nativas em sistemas agrícolas e em restauração de passivos: um breve relato de experiências; “Silvicultura no Tocantins-Desafios e viabilidade de clones para o Estado”; “Produção de carne carbono neutro e matéria prima para o setor madeireiro através de sistemas integrados de produção agrícola – ILPF”; entre outras palestras.

No segundo dia, 8, I Workshop de Seringueira que apresentará os resultados: “Levantamento de custos da produção de borracha no Tocantins”; e abordará temas como: “manejo e fitossanidade da seringueira” e a apresentação da APROB – Associação dos Produtores de Borracha Goiás/Tocantins”.

De acordo o gerente de Agroenergia e Florestas, Wagner Palhares Jr, no Tocantins a Silvicultura possui seu maior polo de produção na região norte, principalmente pela proximidade com polos de produção de siderurgia e celulose, entretanto temos um desafio de suprir novas demandas de mercado que estão se consolidando com a energia de biomassa. “Com a expansão do setor de agricultura que já possui crescente demanda por lenha “energia para secadores de grãos” bem como frigoríficos, agroindústrias e demais setores de produção demandam material lenhoso”, destacou gerente.

Participação

O evento é organizado pelo Governo do Tocantins, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), através do convênio 870855/2018. Podem participar produtores, técnicos, acadêmicos e pessoas interessadas.